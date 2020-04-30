Онлайн-школа: урок о российской агрессии заменили на видео с Усиком

"Всеукраинская школа онлайн" вместо урока с темой "Российская агрессия против Украины" показала урок с боксером Усиком о научно-технологической революции.

Источник: "Радио свобода"

Детали: В расписании для 11 класса на сайте Министерства образования и науки указано, что в рамках предмета "Всемирная история" будет изложена тему "Агрессия России против Украины в 2014 году. Российско-украинская война".

Впрочем, на официальном канале Министерства образования и науки в Ютуб вместо объявленного урока вышел другой - о научно-технологической революции, снятый с участием боксера Александра Усика.