За словами колишнього заступника генпрокурора Віктора Трепака, нове керівництво Офісу генпрокурора розглядає ідею створення апеляційної комісії, яка б переглядала рішення щодо звільнення неатестованих прокурорів.

Джерело: інтерв’ю Трепака для УП "Віктор Трепак: Венедіктова була вкрай незадоволена моєю позицією у справі Стерненка"

Пряма мова: "Нове керівництво прокуратури виношує ідею утворення апеляційної атестаційної комісії, яка б переглянула рішення атестаційних комісій, якими були звільнені працівники ГПУ з підстав професійної некомпетентності чи недоброчесності".

Деталі: Колишній заступник стверджує, що такі заходи можуть "звести усю попередню роботу нашої команди щодо оновлення кадрового складу прокуратури".

Трепак не виключає повернення до практики кадрового формування прокуратури та принципів її діяльності.

Також він додав, що другий етап реформи прокуратури, який стосується регіональних відомств, наразі "завис".

Що було раніше: Генеральний прокурор Ірина Венедиктова усунула свого заступника Віктора Трепака від усіх справ, розслідуванням яких займається Служба безпеки, в тому числі, про напад на активістку Катерину Гандзюк. Після цього Трепак написав заяву на звільнення.

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