Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Нове керівництво ОГПУ може поховати реформу прокуратури – Трепак

Субота, 4 квітня 2020, 07:37
Генпрокурор: Ірина Венедіктова

За словами колишнього заступника генпрокурора Віктора Трепака, нове керівництво Офісу генпрокурора розглядає ідею створення апеляційної комісії, яка б переглядала рішення щодо звільнення неатестованих прокурорів. 

Джерело: інтерв’ю Трепака для УП "Віктор Трепак: Венедіктова була вкрай незадоволена моєю позицією у справі Стерненка"

Пряма мова: "Нове керівництво прокуратури виношує ідею утворення апеляційної атестаційної комісії, яка б переглянула рішення атестаційних комісій, якими були звільнені працівники ГПУ з підстав професійної некомпетентності чи недоброчесності". 

Деталі: Колишній заступник стверджує, що такі заходи можуть "звести усю попередню роботу нашої команди щодо оновлення кадрового складу прокуратури".

Трепак не виключає повернення до практики кадрового формування прокуратури та принципів її діяльності. 

Також він додав, що другий етап реформи прокуратури, який стосується регіональних відомств, наразі "завис". 

Що було раніше: Генеральний прокурор Ірина Венедиктова усунула свого заступника Віктора Трепака від усіх справ, розслідуванням яких займається Служба безпеки, в тому числі, про напад на активістку Катерину Гандзюк. Після цього Трепак написав заяву на звільнення. 

Передісторія: 

  • 23 вересня президент Володимир Зеленський підписав прийнятий Верховною Радою закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури", який дав старт реформі прокуратури. 
  • Згідно з прийнятим законом, Генпрокуратуру вже перейменували в "Офіс генерального прокурора". Діяльність Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів мали призупинити до 1 січня 2021 року.

Українська правда
Теми: ГенпрокуратурареформипрокуратураВенедіктова
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

Зеленський виступив на саміті, де вирішують долю переговорів про вступ України до ЄС

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

Усі новини...
Генпрокуратура
Генпрокуратура РФ заявила, що Пригожину "світить" від 12 до 20 років тюрми
Це лише початок: в Україні відкриють представництво МКС
Генпрокурор Костін: Путін тепер підозрюваний, за кордоном його можуть арештувати
Останні новини
14:29
Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві
14:19
Схеми, “мертві душі” і компанії-”прокладки”: як розкрадаються державні кошти на протезування
14:09
По всій Україні знову тривога: ракети летять на Старокостянтинів
14:04
Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%
13:57
В Україну прогнозують відлигу аж до Різдва 
13:51
Маск планує відкрити університет математично-технічного спрямування - Bloomberg
13:49
Сайт театру імені Франка не витримав навали охочих подивитися "Конотопську відьму"
13:38
Новий рік у СІЗО: суд продовжив арешт підозрюваному в держзраді Шуфричу
13:32
Зеленський виступив на саміті, де вирішують долю переговорів про вступ України до ЄС
13:27
В НСЗУ закликали українців скаржитися на неякісну медичну допомогу: куди звертатися
Усі новини...
Реклама: