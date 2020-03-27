Венедиктова усунула Трепака від справи Гандзюк та інших – він подав у відставку

Генеральний прокурор Ірина Венедиктова усунула свого заступника Віктора Трепака від усіх справ, розслідуванням яких займається Служба безпеки, в тому числі, про напад на активістку Катерину Гандзюк.

Джерело: адвокат Масі Найєм, чию інформацію УП підтвердив співрозмовник у правоохоронних органах

Деталі: Трепака позбавили керівництва департаментом, який наглядав за справами СБУ.

Після цього зам генпрокурора написав заяву на звільнення. За даними УП, Венедиктова ще не підписала заяву.

Передісторія:

31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на активістку Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками, а за 3 місяці померла у лікарні після багатьох операцій.

6 червня 2019 року, після того як 5 обвинувачених у виконанні злочину визнали свою провину та пішли на угоду зі слідством, суд виніс їм вироки.

16 березня одного з підозрюваних в організації злочину Олексія Левіна екстрадували до України з Болгарії. Суд у Києві взяв його під варту

5 березня Верховна Рада висловила недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапці, що мало наслідком його відставку. Після цього звільнився заступник генпрокурора Віталій Касько.

17 березня Верховна Рада призначила на посаду генерального прокурора Ірину Венедіктову, яка до цього виконувала обов’язки голови Державного бюро розслідувань.

Тоді ще один заступник генпрокурора Віктор Чумак теж подав у відставку.

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