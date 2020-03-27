Венедиктова усунула Трепака від справи Гандзюк та інших – він подав у відставку
П'ятниця, 27 березня 2020, 12:08
Генеральний прокурор Ірина Венедиктова усунула свого заступника Віктора Трепака від усіх справ, розслідуванням яких займається Служба безпеки, в тому числі, про напад на активістку Катерину Гандзюк.
Джерело: адвокат Масі Найєм, чию інформацію УП підтвердив співрозмовник у правоохоронних органах
Деталі: Трепака позбавили керівництва департаментом, який наглядав за справами СБУ.
Після цього зам генпрокурора написав заяву на звільнення. За даними УП, Венедиктова ще не підписала заяву.
Передісторія:
- 31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на активістку Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками, а за 3 місяці померла у лікарні після багатьох операцій.
- 6 червня 2019 року, після того як 5 обвинувачених у виконанні злочину визнали свою провину та пішли на угоду зі слідством, суд виніс їм вироки.
- 16 березня одного з підозрюваних в організації злочину Олексія Левіна екстрадували до України з Болгарії. Суд у Києві взяв його під варту
- 5 березня Верховна Рада висловила недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапці, що мало наслідком його відставку. Після цього звільнився заступник генпрокурора Віталій Касько.
- 17 березня Верховна Рада призначила на посаду генерального прокурора Ірину Венедіктову, яка до цього виконувала обов’язки голови Державного бюро розслідувань.
- Тоді ще один заступник генпрокурора Віктор Чумак теж подав у відставку.
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Українська правда