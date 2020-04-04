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Кличко вірить, що коронавірус у Києві можна побороти за 2 тижні

Субота, 4 квітня 2020, 16:18
Кличко вірить, що коронавірус у Києві можна побороти за 2 тижні

Мер Києва Віталій Кличко вважає, що за два тижні епідемію коронавірусу в місті можна побороти.

Джерело: інтерв'ю Кличка Радіо Свобода

Пряма мова: "Що стосується обмеження карантину в місті Києві, ми можемо через 2 тижні побороти цю інфекцію, але це залежить від кожного з нас. Нам потрібно зробити все для того, щоб цей ланцюг передачі інфекції від людини до людини обірвався".

Деталі: Кличко також повідомив, що на сьогодні працюючих апаратів штучної вентиляції легень у місті Києві більше, ніж в інших містах України – 380, ще 17 замовлено і очікується протягом тижня.

Він також розповів, що особисто проінспектував Олександрівську лікарню та 9 інфекційну лікарню.

В Олександрівській лікарні, за словами мера, не виявилося віп-палат, а в палаті народного депутата Сергія Шахова "умови були гірші, ніж там, де лежали студенти".

Пряма мова: "У 9-й інфекційній лікарні був. Також особисто перевіряв. І всі медики, які там працюють, підтвердили, що достатньо і обладнання, і захисту, одягу, рукавичок, масок, респіраторів і так далі.

Тобто запас є в сьогоднішніх умовах на 4 тижні. А якщо ситуація буде змінюватися і буде збільшуватися кількість хворих, то це може призвести до зовсім іншої ситуації, коли буде не вистачати".

Знати більше: Нові жорсткі обмеження на карантині: дозволи та заборони

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Передісторія:

  • В Україні із 12 березня до 3 квітня щонайменше запроваджено карантин
  • 17 березня припинили рух метрополітену у Києві. 
  • Із 23 березня столиця зупинила майже весь громадський транспорт. До кінця карантину у Києві вхід до транспорту, який курсуватиме містом, здійснюватимуть за спецперепустками для окремих категорій людей. 
  • Вхід у магазини також здійснюється з обмеженнями: 1 людина на 10 кв.м приміщення.
  • 2 квітня Кабмін ухвалив постанову, якою посилив попередні правила і заборони карантину

Українська правда
Теми: Віталій КличкоКиївкоронавірускарантин
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