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Хворого на коронавірус нардепа Шахова виписали із лікарні

Вівторок, 31 березня 2020, 00:32

Хворого на коронавірусну інфекцію нардепа Сергія Шахова виписали із лікарні, хоча результати тестування на наявність COVID-19 ще невідомі.

Джерело: Шахов у трансляції Facebook

Пряма мова: "Почну з хорошого. Мене тільки що виписали з лікарні. Хоча тесту ще немає, але легені вже чисті. І тому я попросився додому. Потрібно звільнити палату для більш важких хворих, які надходять до лікарні".

Нагадаємо: 

  • 18 березня стало відомо, що у члена депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова виявили коронавірус. Окрім Шахова, хворобу підхопили нардепи від фракції "Опозиційна платформа – За життя" Олександр Лукашев та від фракції  "Слуга народу" – Руслан Горбенко.
  • У депутата групи "Довіра" Сергія Вельможного коронавірусу не виявили, але його син захворів. 24 березня стало відомо, що на коронавірус захворів також позафракційний Сергій Рудик.
  • Невдовзі Лукашева виписали із Олександрівської лікарні. 
  • 28 березня нардеп, виключена з фракції "Слуги народу" Ганна Скороход заявила, що у неї виявили коронавірус COVID-19.
  • У нардепа, члена фракції "Слуга народу", Володимира Ватраса також виявили коронавірус.

Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусВерховна Рада
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