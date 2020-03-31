Хворого на коронавірус нардепа Шахова виписали із лікарні

Хворого на коронавірусну інфекцію нардепа Сергія Шахова виписали із лікарні, хоча результати тестування на наявність COVID-19 ще невідомі.

Джерело: Шахов у трансляції Facebook

Пряма мова: "Почну з хорошого. Мене тільки що виписали з лікарні. Хоча тесту ще немає, але легені вже чисті. І тому я попросився додому. Потрібно звільнити палату для більш важких хворих, які надходять до лікарні".

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