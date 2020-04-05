Іспанія випередила Італію за кількістю заражень COVID-19

За час пандемії нового коронавірусу, в Іспанії на COVID-19 захворіли 124 870 осіб. В той же час в Італії зафіксовано 124 632 випадки захворювання.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: За останню добу в Іспанії на коронавірус захворіло понад 12 000 осіб. В Італії захворіло понад 15 000 людей.

Загалом у світі з 1 192 028 випадків захворювання 245 981 особа одужала та 64 316 померло від ускладнень, спричинених хворобою.

Наразі у США зафіксували 305 820 випадки зараження, в Іспанії – 124 870, в Італії – 124 632, в Німеччині – 95 640, Франції – 90 842, Ірані – 55 749.

У Китаї, де пік епідемії минув, зафіксовано 82 549 випадки зараження COVID-19.

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