Іспанія випередила Італію за кількістю заражень COVID-19
За час пандемії нового коронавірусу, в Іспанії на COVID-19 захворіли 124 870 осіб. В той же час в Італії зафіксовано 124 632 випадки захворювання.
Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу
Деталі: За останню добу в Іспанії на коронавірус захворіло понад 7000 осіб. В Італії захворіло понад 4 800 людей.
Загалом у світі з 1 192 028 випадків захворювання 245 981 особа одужала та 64 316 померло від ускладнень, спричинених хворобою.
Наразі у США зафіксували 305 820 випадки зараження, в Іспанії – 124 870, в Італії – 124 632, в Німеччині – 95 640, Франції – 90 842, Ірані – 55 749.
У Китаї, де пік епідемії минув, зафіксовано 82 549 випадки зараження COVID-19.
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Нагадаємо:
- В Україні станом на 22:00 4 квітня зафіксовано 1225 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 32 випадки - летальні. 25 осіб одужали.
- 25 березня кабінет міністрів продовжив карантин до 24 квітня та запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території країни.
- Група вчених із лондонського Імперського коледжу дійшла висновку, що якби людство не вжило заходів, від коронавірусної хвороби Covid-19 могли б померти 40 мільйонів людей.