Діагностованих випадків COVID-19 вже 1,2 мільйона
У всьому світі від коронавірусної хвороби померло 64 653 людини, вилікувались – 246 457 особи. Загалом із початку спалаху COVID-19 підтвердили 1 202 236 випадків зараження.
Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу
Деталі: Водночас у США підтвердили 311 544 випадків інфікувань. В Італії виявили 124 тисячі хворих у Іспанії 126 тисяч. У Німеччині діагностували понад 96 тисяч заражень, у Китаї – 82 558, у Франції – 90 848, в Ірані – 55 743, у Великій Британії – 42 479, у Туреччині – 23 934.
Найбільше жертв зареєстрували в Італії – 15 362. В Іспанія - 11 947 смертей. Крім того, у Франції – 7560 смертей, у Великій Британії – 4313, в Ірані – 3452.
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Тестувати, щоб вижити. Що не так в Україні з тестуванням на коронавірус
Нагадаємо:
- В Україні станом на 22:00 4 квітня зафіксовано 1225 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 32 випадки - летальні. 25 осіб одужали.
- 25 березня кабінет міністрів продовжив карантин до 24 квітня та запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території країни.
- Група вчених із лондонського Імперського коледжу дійшла висновку, що якби людство не вжило заходів, від коронавірусної хвороби Covid-19 могли б померти 40 мільйонів людей.