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Діагностованих випадків COVID-19 вже 1,2 мільйона

Неділя, 5 квітня 2020, 06:35
Діагностованих випадків COVID-19 вже 1,2 мільйона

У всьому світі від коронавірусної хвороби померло 64 653 людини, вилікувались – 246 457 особи. Загалом із початку спалаху COVID-19 підтвердили 1 202 236 випадків зараження.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: Водночас у США підтвердили 311 544 випадків інфікувань. В Італії виявили 124 тисячі хворих у Іспанії 126 тисяч. У Німеччині діагностували понад 96 тисяч заражень, у Китаї – 82 558, у Франції – 90 848, в Ірані – 55 743, у Великій Британії – 42 479, у Туреччині – 23 934.

Найбільше жертв зареєстрували в Італії – 15 362. В Іспанія - 11 947 смертей. Крім того, у Франції – 7560 смертей, у Великій Британії – 4313, в Ірані – 3452.

Знати більше:

Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Тестувати, щоб вижити. Що не так в Україні з тестуванням на коронавірус

Нагадаємо: 

  • В Україні станом на 22:00 4 квітня зафіксовано 1225 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 32 випадки - летальні. 25 осіб одужали.
  • 25 березня кабінет міністрів продовжив карантин до 24 квітня та запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території країни.
  • Група вчених із лондонського Імперського коледжу дійшла висновку, що якби людство не вжило заходів, від коронавірусної хвороби Covid-19 могли б померти 40 мільйонів людей.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірускарантин
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