За добу в Україну повернулося понад 9 тисяч українців

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Понеділок, 6 квітня 2020, 10:07

Упродовж минулої доби прикордонники здійснили понад 15,5 тисячі пропускних операцій, більше 9 тисяч українців повернулися додому.

Джерело: Державна прикордонна служба

Дослівно: "За добу в Україну повернулося більше 9 тисяч українців.

Без власного транспорту в Україну прибуло майже 5,1 тисячі осіб. Для їх перевезення залучалися транспортні засоби, надані місцевою владою та ДСНС".

Деталі: Крім того, минулої доби Україну залишили 4,6 тисячі осіб, з них 1,4 тисячі іноземців.

Зазначається, що 5 квітня прикордонники з представниками санітарно-карантинних підрозділів провели температурний скринінг та опитування про стан здоров’я майже 11 тисяч осіб, які прямували в Україну. Ознак захворювання на Covid-19 ні в кого не виявили.

Також усі люди підписували інформативні згоди про самоізоляцію та отримували відповідні пам’ятки.

Крім того, минулої доби у пунктах пропуску виявили 3 порушників правил карантину, про що повідомили поліцію.

Станом на ранок 6 квітня у пунктах пропуску черг з подорожуючих власним транспортом та пішоходів немає.

Що було раніше: Прикордонники прогнозували, що на Великдень у країну приїдуть додатково 200 тисяч українців.

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Передісторія:

  • 26 березня президент Володимир Зеленський заявив, що до кінця дня 27 березня державний кордон буде закрито, а про громадян України, які залишаться поза її межами, будуть піклуватися дипломати. Він наголосив, що 2 тижні тому попросив українців за кордоном повернутись в Україну, і що зараз у зв'язку з поширенням коронавірусу доводиться закривати кордон. 
  • Після цієї заяви про закриття кордону додому масово кинулися українці з Польщі – на кордонах утворилися величезні черги. За добу 26 березня прикордонники здійснили понад 27 тисяч пропускних операцій, як на в’їзд так і на виїзд. В Україну з-за кордону повернулися понад 18 тисяч українців.  
  • За даними МЗС, загалом станом на вечір 27 березня 109 тисяч 448 громадян повернулися в Україну.
  • З 28 березня Україна повністю припинила пасажирське авіасполучення. Українці можуть повернутись з-за кордону на батьківщину через окремі пункти пропуску на кордоні пішки або на власному автотранспорті.

Українська правда
Теми: Прикордонна служба Україна коронавірус кордон


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