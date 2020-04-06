За добу в Україну повернулося понад 9 тисяч українців
Упродовж минулої доби прикордонники здійснили понад 15,5 тисячі пропускних операцій, більше 9 тисяч українців повернулися додому.
Джерело: Державна прикордонна служба
Дослівно: "За добу в Україну повернулося більше 9 тисяч українців.
Без власного транспорту в Україну прибуло майже 5,1 тисячі осіб. Для їх перевезення залучалися транспортні засоби, надані місцевою владою та ДСНС".
Деталі: Крім того, минулої доби Україну залишили 4,6 тисячі осіб, з них 1,4 тисячі іноземців.
Зазначається, що 5 квітня прикордонники з представниками санітарно-карантинних підрозділів провели температурний скринінг та опитування про стан здоров’я майже 11 тисяч осіб, які прямували в Україну. Ознак захворювання на Covid-19 ні в кого не виявили.
Також усі люди підписували інформативні згоди про самоізоляцію та отримували відповідні пам’ятки.
Крім того, минулої доби у пунктах пропуску виявили 3 порушників правил карантину, про що повідомили поліцію.
Станом на ранок 6 квітня у пунктах пропуску черг з подорожуючих власним транспортом та пішоходів немає.
Що було раніше: Прикордонники прогнозували, що на Великдень у країну приїдуть додатково 200 тисяч українців.
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Передісторія:
- 26 березня президент Володимир Зеленський заявив, що до кінця дня 27 березня державний кордон буде закрито, а про громадян України, які залишаться поза її межами, будуть піклуватися дипломати. Він наголосив, що 2 тижні тому попросив українців за кордоном повернутись в Україну, і що зараз у зв'язку з поширенням коронавірусу доводиться закривати кордон.
- Після цієї заяви про закриття кордону додому масово кинулися українці з Польщі – на кордонах утворилися величезні черги. За добу 26 березня прикордонники здійснили понад 27 тисяч пропускних операцій, як на в’їзд так і на виїзд. В Україну з-за кордону повернулися понад 18 тисяч українців.
- За даними МЗС, загалом станом на вечір 27 березня 109 тисяч 448 громадян повернулися в Україну.
- З 28 березня Україна повністю припинила пасажирське авіасполучення. Українці можуть повернутись з-за кордону на батьківщину через окремі пункти пропуску на кордоні пішки або на власному автотранспорті.