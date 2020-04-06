За добу в Україну повернулося понад 9 тисяч українців

Упродовж минулої доби прикордонники здійснили понад 15,5 тисячі пропускних операцій, більше 9 тисяч українців повернулися додому.

Джерело: Державна прикордонна служба

Дослівно: "За добу в Україну повернулося більше 9 тисяч українців.

Без власного транспорту в Україну прибуло майже 5,1 тисячі осіб. Для їх перевезення залучалися транспортні засоби, надані місцевою владою та ДСНС".

Деталі: Крім того, минулої доби Україну залишили 4,6 тисячі осіб, з них 1,4 тисячі іноземців.

Зазначається, що 5 квітня прикордонники з представниками санітарно-карантинних підрозділів провели температурний скринінг та опитування про стан здоров’я майже 11 тисяч осіб, які прямували в Україну. Ознак захворювання на Covid-19 ні в кого не виявили.

Також усі люди підписували інформативні згоди про самоізоляцію та отримували відповідні пам’ятки.

Крім того, минулої доби у пунктах пропуску виявили 3 порушників правил карантину, про що повідомили поліцію.

Станом на ранок 6 квітня у пунктах пропуску черг з подорожуючих власним транспортом та пішоходів немає.

Що було раніше: Прикордонники прогнозували, що на Великдень у країну приїдуть додатково 200 тисяч українців.

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