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Обов'язкова обсервація: що і як відбувається зараз на кордоні

Понеділок, 6 квітня 2020, 10:55
Обов'язкова обсервація: що і як відбувається зараз на кордоні

Державна прикордонна служба очікує на рішення уряду про додаткове закриття пунктів пропуску на державному кордоні.

Джерело: речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі УП

Пряма мова: "Очікуємо на подальші обмежувальні заходи на державному кордоні, те що анонсував прем'єр-міністр України про додаткове закриття пунктів пропуску. Як тільки таке рішення буде оприлюднене, там буде чітко видно перелік пунктів пропуску, і з якого числа це почне функціонувати".

Деталі: Стосовно обов'язкової обсервації для всіх, хто перетинає кордон, Демченко пояснив, хто має цим займатися.

Пряма мова: "Постановою 255, яка вносить зміни до постанови про заходи безпеки щодо недопущення коронавірусної інфекції передбачено обов'язкову обсервацію для громадян, які перетинають державний кордон. Також там є категорія людей, яких це не стосується (представники дипломатичних установ, водії вантажного транспорту, екіпажі повітряних та морських суден).

Однак додам, що місця для обов'язкової обсервації мають визначити облдержадміністрації, а також виділити транспорт для доставки людей до визначених місць. І все це має відбуватися в супроводі представників Нацполіції. Як зазначило керівництво держави, такі місця (обсервації) зараз визначаються. Не виключено, що найближчим часом ця норма буде функціонувати повністю для всіх людей, які слідують в Україну".

Додатково: Прикордонники продовжують оформлювати інформативні згоди про самоізоляцію та надавати відповідні пам’ятки громадянам, які перетинають кордон.

За словами Демченка з 22 березня видано більше 46 тисяч згод на добровільну самоізоляцію. За цей час ДПСУ виявила майже 20 осіб, які порушили цю угоду, вони були передані представникам Національної поліції.

Знати більше: Нові жорсткі обмеження на карантині: дозволи та заборони

Нагадаємо:

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: карантинкордон
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