На УП – онлайн-інтерв'ю в.о. міністра освіти та науки
Понеділок, 6 квітня 2020, 18:58
"Українська правда" транслює онлайн-інтерв'ю з тимчасово виконуючою обов'язків міністра освіти та науки Любомирою Мандзій.
Подивитись ефір і поставити власні запитання в коментарях можна на facebook-сторінці УП.
Онлайн-інтерв'ю – новий формат, який УП запустила в умовах карантину. Під час ефіру глядачі мають змогу в режимі реального часу поставити свої питання.
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