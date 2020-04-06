"Українська правда" транслює онлайн-інтерв'ю з тимчасово виконуючою обов'язків міністра освіти та науки Любомирою Мандзій.

Подивитись ефір і поставити власні запитання в коментарях можна на facebook-сторінці УП.

Онлайн-інтерв'ю – новий формат, який УП запустила в умовах карантину. Під час ефіру глядачі мають змогу в режимі реального часу поставити свої питання.

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