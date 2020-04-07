Генпрокурор Ірина Венедіктова не бачить підстав для закінчення реформи органів прокуратури та запевняє, що вона буде "однозначно продовжена".

Джерело: Венедіктова в інтерв’ю для УП "Ірина Венедіктова: В розмові з Зеленським про моє призначення прізвище Порошенка не звучало"

Пряма мова: "Реформа буде однозначно продовжена. Я, будучи депутатом, голосувала за неї, і тому не бачу жодних підстав, чому б реформа мала зупинитись. Я не розумію, чому люди говорять, що реформа може закінчитися. Це абсолютно не так".

Деталі: Очільниця ОГПУ вважає, що необхідно зробити роботу над помилками та продовжити далі.

Водночас Венедіктова стверджує, що, зокрема через колишнього заступника генпрокурора Віктора Трепака, досі не звільнено близько сотні прокурорів.

"5 березня була закінчена хвиля тестування обласних прокуратур. Кадрові комісії досі не закрили протоколи! А за цими протоколом я звільняю прокурорів, які не подавалась на атестацію або не пройшли тести.

Трепак був головою кадрової комісії до 30 березня. З 5 до 30 березня можна вже було закрити всі протоколи і дати мені списки на звільнення", – запевняє Венедіктова.

Окрім того, каже генпрокурор, питання створення апеляційних комісій звучало від депутатів. Деякі нардепи вважають, що із прокуратури необгрунтовано пішли професіонали.

Через розмитість критеріїв та відсутність прописаних стандартів, якими керуються комісії при відборі прокурорів, департамент ОГПУ не має на чому будувати свою позицію у судах щодо оскарження рішень та відновленню на посадах.

Проте, за словами Венедіктової, реалізувати цю ідею неможливо.

"Але реалізувати ідею депутатів щодо апеляційних комісій неможливо. Тому що таку комісію можна створювати лише щодо працюючих в системі прокурорів. А ті прокурори уже були звільнені. Ми не можемо створювати для них комісії, адже вони у нас уже не працюють", – пояснила очільниця Офісу.

Що передувало: За словами колишнього заступника генпрокурора Віктора Трепака, нове керівництво Офісу генпрокурора розглядає ідею створення апеляційної комісії, яка б переглядала рішення щодо звільнення неатестованих прокурорів.

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