Портнов заявив, що суд заморозив майно "Кузні на Рибальському"
Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) заборонив відчужувати будь-яке майно АТ "Кузня на Рибальському", проводити перереєстрацію в реєстрах, у нотаріусів та інші дії.
Джерело: колишній заступник глави Адміністрації екс-президента Віктора Януковича Андрій Портнов на Youtube
Пряма мова Портнова: "Поки генеральний прокурор і ДБР розганяються з кримінальними справами щодо попереднього політичного режиму стосовно Порошенка, наша команда без всяких можливостей процесуальних, не маючи ніяких правоохоронних механізмів, перебуваючи фактично в опозиції до правоохоронних органів, сьогодні за нашим позовом в адміністративному суді змогла заморозити найбільший актив Петра Порошенка - завод "Кузня на Рибальському ".
Деталі: Згідно із визначенням суду, оприлюдненим Портновим, до суду звернулася громадянка Ісаївська, яка хоче оскаржити бездіяльність Національного агентства по запобіганню корупції після повідомлення про можливе корупційне правопорушення.
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Передісторія:
- Після приходу до влади Володимира Зеленського проти Порошенка відкрито низку проваджень, до яких причетний юрист Андрій Портнов – керівник Головного управління з питань судоустрою Адміністрації президента Віктора Януковича та заступник глави АП часів Януковича, також знайомий із нинішнім головою Офісу президента Андрієм Богданом.
- У команді Порошенка заявляли, що ексдиректор ДБР Роман Труба став інструментом у руках Портнова.
- Порошенка, зокрема, підозрюють у тому, що він втручався в роботу Вищої ради правосуддя.
- 17 вересня 2019 року суд за клопотанням ДБР наклав арешт на все нерухоме майно і корпоративні права заводу "Кузня на Рибальському", який раніше належав Порошенку.
- Справу стосовно "Кузні на Рибальському" також відкрили після заяви Портнова. За його версією, Порошенко розкрадав бюджетні кошти через "Кузню", а потім відмив незаконні доходи, провівши продаж заводу через офшори.