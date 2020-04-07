Портнов заявив, що суд заморозив майно "Кузні на Рибальському"

Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) заборонив відчужувати будь-яке майно АТ "Кузня на Рибальському", проводити перереєстрацію в реєстрах, у нотаріусів та інші дії.

Джерело: колишній заступник глави Адміністрації екс-президента Віктора Януковича Андрій Портнов на Youtube

Пряма мова Портнова: "Поки генеральний прокурор і ДБР розганяються з кримінальними справами щодо попереднього політичного режиму стосовно Порошенка, наша команда без всяких можливостей процесуальних, не маючи ніяких правоохоронних механізмів, перебуваючи фактично в опозиції до правоохоронних органів, сьогодні за нашим позовом в адміністративному суді змогла заморозити найбільший актив Петра Порошенка - завод "Кузня на Рибальському ".

Деталі: Згідно із визначенням суду, оприлюдненим Портновим, до суду звернулася громадянка Ісаївська, яка хоче оскаржити бездіяльність Національного агентства по запобіганню корупції після повідомлення про можливе корупційне правопорушення.

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