Портнов заявив, що суд заморозив майно "Кузні на Рибальському"

1315 переглядів
Вівторок, 7 квітня 2020, 23:19

Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) заборонив відчужувати будь-яке майно АТ "Кузня на Рибальському", проводити перереєстрацію в реєстрах, у нотаріусів та інші дії.

Джерело: колишній заступник глави Адміністрації екс-президента Віктора Януковича Андрій Портнов на Youtube

Пряма мова Портнова: "Поки генеральний прокурор і ДБР розганяються з кримінальними справами щодо попереднього політичного режиму стосовно Порошенка, наша команда без всяких можливостей процесуальних, не маючи ніяких правоохоронних механізмів, перебуваючи фактично в опозиції до правоохоронних органів, сьогодні за нашим позовом в адміністративному суді змогла заморозити найбільший актив Петра Порошенка - завод "Кузня на Рибальському ".

Деталі: Згідно із визначенням суду, оприлюдненим Портновим, до суду звернулася громадянка Ісаївська, яка хоче оскаржити бездіяльність Національного агентства по запобіганню корупції після повідомлення про можливе корупційне правопорушення.

Читайте також: Зустрінь весну без пороху. У чому підозрюють Порошенка

Передісторія:

  • Після приходу до влади Володимира Зеленського проти Порошенка відкрито низку проваджень, до яких причетний юрист Андрій Портнов – керівник Головного управління з питань судоустрою Адміністрації президента Віктора Януковича та заступник глави АП часів Януковича, також знайомий із нинішнім головою Офісу президента Андрієм Богданом.
  • У команді Порошенка заявляли, що ексдиректор ДБР Роман Труба став інструментом у руках Портнова. 
  • Порошенка, зокрема, підозрюють у тому, що він втручався в роботу Вищої ради правосуддя.
  • 17 вересня 2019 року суд за клопотанням ДБР наклав арешт на все нерухоме майно і корпоративні права заводу "Кузня на Рибальському", який раніше належав Порошенку. 
  • Справу стосовно "Кузні на Рибальському" також відкрили після заяви Портнова. За його версією, Порошенко розкрадав бюджетні кошти через "Кузню", а потім відмив незаконні доходи, провівши продаж заводу через офшори. 

Українська правда
Теми: Портнов Порошенко суд Окружний адмінсуд


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Генпрокурор: Я розмовляла з Портновим, але на багатьох речах стою з ним протилежно 7 квітня 2020, 10:03
Дениса Єрмака захищає адвокат Портнова 4 квітня 2020, 01:52
Живи й оглядайся: Портнов знову накинувся з погрозами на прокурора 30 березня 2020, 21:13
Усі новини
Головні новини
Епідемія в Італії йде на спад: знову знизилася кількість заражень і загиблих
Порушення карантину: суди у 90% випадків стають на бік українців – адвокати
Зеленський відреагував на непокору мера Запоріжжя щодо карантину
Президент: Давайте не перетворюватись на ображених дітей, яким заборонили їсти морозиво
Усі новини
Відео

Танцювальні ролики американського лікаря сколихнули мережу

здоров'я

Овуляція це... Симптоми, як визначити, вирахувати та які є тести на овуляцію