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Портнов заявив, що суд заморозив майно "Кузні на Рибальському"

Вівторок, 7 квітня 2020, 23:19
Портнов заявив, що суд заморозив майно Кузні на Рибальському

Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) заборонив відчужувати будь-яке майно АТ "Кузня на Рибальському", проводити перереєстрацію в реєстрах, у нотаріусів та інші дії.

Джерело: колишній заступник глави Адміністрації екс-президента Віктора Януковича Андрій Портнов на Youtube

Пряма мова Портнова: "Поки генеральний прокурор і ДБР розганяються з кримінальними справами щодо попереднього політичного режиму стосовно Порошенка, наша команда без всяких можливостей процесуальних, не маючи ніяких правоохоронних механізмів, перебуваючи фактично в опозиції до правоохоронних органів, сьогодні за нашим позовом в адміністративному суді змогла заморозити найбільший актив Петра Порошенка - завод "Кузня на Рибальському".

Деталі: Згідно із ухвалою суду, оприлюдненою Портновим, до суду звернулася громадянка Ісаєвська, яка хоче оскаржити бездіяльність Національного агентства по запобіганню корупції після повідомлення про можливе корупційне правопорушення.

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Передісторія:

  • Після приходу до влади Володимира Зеленського проти Порошенка відкрито низку проваджень, до яких причетний юрист Андрій Портнов – керівник Головного управління з питань судоустрою Адміністрації президента Віктора Януковича та заступник глави АП часів Януковича, також знайомий із нинішнім головою Офісу президента Андрієм Богданом.
  • У команді Порошенка заявляли, що ексдиректор ДБР Роман Труба став інструментом у руках Портнова. 
  • Порошенка, зокрема, підозрюють у тому, що він втручався в роботу Вищої ради правосуддя.
  • 17 вересня 2019 року суд за клопотанням ДБР наклав арешт на все нерухоме майно і корпоративні права заводу "Кузня на Рибальському", який раніше належав Порошенку. 
  • 19 листопада Київський апеляційний суд скасував арешт майна заводу "Кузня на Рибальському".
  • Справу стосовно "Кузні на Рибальському" також відкрили після заяви Портнова. За його версією, Порошенко розкрадав бюджетні кошти через "Кузню", а потім відмив незаконні доходи, провівши продаж заводу через офшори. 

Українська правда
Теми: ПортновПорошенкосудОАСК
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