Путін: перемогли печенігів, то і цю заразу коронавірусну переможемо

Президент Росії Володимир Путін сказав росіянам, що РФ подолає "коронавірусну заразу", бо уже проходила через серйозні випробування печенігами і половцями.

Джерело: звернення Путіна до росіян 8 квітня

Пряма мова: "Все проходить і це пройде. Наша країна неодноразово проходила через серйозні випробування: і печеніги її мордували, і половці, - з усім впоралася Росія.

Переможемо і цю заразу коронавірусну. Разом ми все подолаємо".

Деталі: За його словами, найближчі 2-3 тижня для Росії будуть ключовими.

Він похвалився, що Росія може проаналізувати і підготуватися до будь-якого варіанту розвитку подій, бо має стабільний макроекономічний стан, мінімальний державний борг, накопичені резерви та досвід подолання кризових явищ у минулі роки.

Що було раніше: У лікаря, який влаштовував президенту Росії Володимиру Путіну екскурсію по московській лікарні з хворими на COVID-19, виявили новий коронавірус.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Передісторія: