Путін: перемогли печенігів, то і цю заразу коронавірусну переможемо
Президент Росії Володимир Путін сказав росіянам, що РФ подолає "коронавірусну заразу", бо уже проходила через серйозні випробування печенігами і половцями.
Джерело: звернення Путіна до росіян 8 квітня
Пряма мова: "Все проходить і це пройде. Наша країна неодноразово проходила через серйозні випробування: і печеніги її мордували, і половці, - з усім впоралася Росія.
Переможемо і цю заразу коронавірусну. Разом ми все подолаємо".
Деталі: За його словами, найближчі 2-3 тижня для Росії будуть ключовими.
Він похвалився, що Росія може проаналізувати і підготуватися до будь-якого варіанту розвитку подій, бо має стабільний макроекономічний стан, мінімальний державний борг, накопичені резерви та досвід подолання кризових явищ у минулі роки.
Що було раніше: У лікаря, який влаштовував президенту Росії Володимиру Путіну екскурсію по московській лікарні з хворими на COVID-19, виявили новий коронавірус.
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Передісторія:
- З 30 березня по 5 квітня в Росії був оголошений неробочий тиждень зі збереженням зарплати, а потім продовжив "канікули" до кінця квітня.
- Серед співробітників адміністрації Путіна і керуючого справами президента РФ виявили людей з підозрою на захворювання коронавірусом.
- В РФ рекомендується тимчасово призупинити проведення "дозвільних, розважальних, видовищних, культурних, фізкультурних, спортивних, виставкових, просвітницьких, рекламних та інших подібних заходів із очною присутністю громадян".
- Відвідування розважальних центрів, нічних клубів, кінотеатрів, дитячих ігрових кімнат і т.п. рекомендується призупинити, а куріння кальянів у ресторанах, барах, кафе – заборонити.