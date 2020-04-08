Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Путін: перемогли печенігів, то і цю заразу коронавірусну переможемо

Середа, 8 квітня 2020, 16:34
Путін: перемогли печенігів, то і цю заразу коронавірусну переможемо

Президент Росії Володимир Путін сказав росіянам, що РФ подолає "коронавірусну заразу", бо уже проходила через серйозні випробування печенігами і половцями.

Джерело: звернення Путіна до росіян 8 квітня

Пряма мова: "Все проходить і це пройде. Наша країна неодноразово проходила через серйозні випробування: і печеніги її мордували, і половці, - з усім впоралася Росія.

Переможемо і цю заразу коронавірусну. Разом ми все подолаємо".

Деталі: За його словами, найближчі 2-3 тижня для Росії будуть ключовими.

Він похвалився, що Росія може проаналізувати і підготуватися до будь-якого варіанту розвитку подій, бо має стабільний макроекономічний стан, мінімальний державний борг, накопичені резерви та досвід подолання кризових явищ у минулі роки.

Довідка. Печеніги та половці об'єднані тюркські племена, які у Середньовіччі здійснювали набіги на Київську Русь (переважно Х-ХІІ ст.). Київські князі давали їм відпір. Московське князівство утворилося лише у кінці ХІІІ століття. 

Що було раніше: У лікаря, який влаштовував президенту Росії Володимиру Путіну екскурсію по московській лікарні з хворими на COVID-19, виявили новий коронавірус.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі 

Передісторія:

  • З 30 березня по 5 квітня в Росії був оголошений неробочий тиждень зі збереженням зарплати, а потім продовжив "канікули" до кінця квітня.
  • Серед співробітників адміністрації Путіна і керуючого справами президента РФ виявили людей з підозрою на захворювання коронавірусом.
  • В РФ рекомендується тимчасово призупинити проведення "дозвільних, розважальних, видовищних, культурних, фізкультурних, спортивних, виставкових, просвітницьких, рекламних та інших подібних заходів із очною присутністю громадян".
  • Відвідування розважальних центрів, нічних клубів, кінотеатрів, дитячих ігрових кімнат і т.п. рекомендується призупинити, а куріння кальянів у ресторанах, барах, кафе – заборонити.

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ПутінкоронавірусРосіяCovid-2019
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Під час тривоги пролунав вибух на Хмельниччині: під загрозою був Старокостянтинів

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

Усі новини...
Путін
Ердоган після Зеленського може поговорити із Путіним – ЗМІ
Путін зашкодив собі, коли визнав фінансування Вагнера – Лінкявічюс
Лукашенко схиляє Україну до переговорів із РФ, ставлячи за приклад Пригожина
Останні новини
15:09
На Волині до трьох років тюрми засудили чоловіка, який відмовився служити з релігійних переконань
15:03
Під час тривоги пролунав вибух на Хмельниччині: під загрозою був Старокостянтинів
15:00
Без рішення по Україні ЄС може звалитися у нескінченні внутрішні суперечки, натякає Зеленський
14:56
Прикривалися полоненими бійцями ЗСУ як щитом: прокуратура почала розслідування злочину РФ
14:53
НБУ пояснив, чому офіційний курс долара перетнув позначку 37 гривень
14:49
Путін нарахував понад 600 тисяч своїх військових на території України
14:47
Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет
14:43
Продавали на чорному ринку: у США двох чоловіків звинувачують у вбивстві 3,6 тисяч птахів
14:29
Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві
14:19
Схеми, “мертві душі” і компанії-”прокладки”: як розкрадаються державні кошти на протезування
Усі новини...
Реклама: