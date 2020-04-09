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Магія синхронізації: нардепи закидали "антиколомойський" законопроєкт майже ідентичними правками

Четвер, 9 квітня 2020, 14:02
Магія синхронізації: нардепи закидали антиколомойський законопроєкт майже ідентичними правками

Правки народних депутатів, які закидали "антиколомойський" законопроєкт, мають схожу структуру, оформлення і навіть шрифти.  

Джерело: Facebook-сторінка нардепа "Голосу" члена комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослава Железняка

Дослівно: "Звернувся до Секретаріату з проханням надати мені правки колег до законопроекта 2571-д (закон про банки).

І тут випадково звернув увагу на те, на скільки схоже оформлення правок не тільки у різних колег навіть з різних фракцій, які подали найбільшу кількість правок.

Я звичайно вірю в те, що можуть бути такі співпадіння, але так щоб і оформлення (воно не регламентується) і шрифти і структура викладення.... магія синхронізації, не менше".

Деталі: Железняк виклав 5 пакетів правок (від нардепів Антона Полякова; Віктора Бондара; Сергія Демченка; Дмитра Чорного; Олега Дунди).

Саме ці нардепи подали до законопроєкту понад 1000 правок кожен, а Поляков – понад 6000. 

Більшість правок, на думку Железняка, мають суто технічний характер.

Нардеп також помітив, що більшість правок готувалися "на перше квітня": "Поки найкласніша правка: замінити довгу назву на просту – закон України "Антиколомойський".

За словами Железняка, за цю правку він буде голосувати "За".

Що було раніше: Загалом до "антиколомойського" законопроєкту подали рекордні понад 16 тисяч правок. Понад 1000 правок до законопроєкту внесли 7 нардепів: Антон Поляков, Віктор Бондар, Дмитро Чорний, Олег Дунда, Сергій Демченко, Олександр Дубінський, Ольга Василевська-Смаглюк.

Діяльність деяких із цих нардепів повязана із олігархом ексвласником націоналізованого "Приватбанку" Ігорем Коломойським. Сам Коломойський запевнив, що нікого не просив подавати до законопроєкту правки.

Знати більше: Бе!Команда: хто засипав Раду тисячами правок

Передісторія:

  • 30 березня Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.
  • Законопроєкт передбачає, що власники і екс-власники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі.
  • При цьому визнання незаконним рішення про виведення банку з ринку не може бути підставою для його скасування чи повернення екс-власнику.

Українська правда

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Теми: ПриватКоломойськийбанкиВерховна Радазаконодавство
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