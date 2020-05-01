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Скандал у Хорватії: президент пішов з церемонії через "спірні" футболки

П'ятниця, 1 травня 2020, 13:37
Скандал у Хорватії: президент пішов з церемонії через спірні футболки

Президент Хорватії Зоран Міланович залишив урочисту церемонію до 25-річчя операції "Блискавка" через людей у футболках з суперечливим гаслом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Vecernji List.

Міланович несподівано з'явився перед журналістами і заявив, що не братиме участі в церемонії і не покладатиме вінки, тому що з'явилися двоє чоловіків з футболками з емблемами підрозділів часів війни НОS, частиною яких є гасло "За батьківщину готові".

Це гасло використовувалося хорватськими союзниками нацистської Німеччини під час Другої світової війни. Пізніше його взяли на озброєння у війні з сербами у 1990-х.

Президент визнав появу чоловіків у футболках провокацією.

 
Чоловік у футболці з емблемою підрозділів НОS

Прем'єр Хорватії і спікер парламенту продовжили участь в урочистостях.

Операція "Блискавка" - коротка наступальна операція, проведена на початку травня 1995 року хорватською армією з метою визволення від сербських військ території тодішньої Сербської Автономної Області Західна Славонія, яка була частиною самопроголошеної Республіки Сербська Країна (РСК). Наступ належить до пізньої стадії Війни за незалежність Хорватії і розглядався як підготовчий етап для масштабнішої і амбіційнішої операції "Буря".

Теми: ХорватіяскандалСербіяЄС
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