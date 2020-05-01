Зеленський пригрозив меру Черкас наслідками і попередив ринки

Президент Володимир Зеленський заявляє, що рішення мера Черкас щодо пом'якшення карантину раніше 11 травня матиме юридичні наслідки.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Окремий "полум’яний" привіт особисто від президента, а також від Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки України я хочу передати меру Черкас, який разом з міською радою загубили календар та збиралися пом’якшувати карантинні заходи раніше 11 травня.

Це – спроба заробити політичні рейтинги ціною життя та здоров’я жителів міста. І це буде мати відповідні юридичні наслідки.

На майбутнє: це стосується всіх представників місцевої влади, які плутають слова "децентралізація" та "автономія". Не треба займатися самодіяльністю, яка ставить під загрозу безпеку людей".

Деталі: Зеленський також попередив, що нещодавно відкриті продовольчі та аграрні ринки, які порушуватимуть правила карантину, будуть зачинені знову.

Пряма мова: "У середу МОЗ та Мінекономіки розробили критерії, які дозволили відновити роботу продуктовим та аграрним ринкам.

Це було важливим для громадян і малого бізнесу. Ми це зробили. І тепер очікуємо кроків назустріч з боку власників ринків. Будь ласка, будьте відповідальними, забезпечте для продавців і відвідувачів безпечні умови. Інакше ринки, які порушуватимуть правила, будуть зачинені знову. Впевнений, цього не хочеться нікому".

Деталі: Президент закликав українців провести травневі вихідні вдома і нагадав, що пом’якшення карантину заплановане з 11 травня.

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