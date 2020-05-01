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Ситник: НАБУ рухається до оголошення підозр у справі Приватбанку

П'ятниця, 1 травня 2020, 23:35
Ситник: НАБУ рухається до оголошення підозр у справі Приватбанку

Директор НАБУ Артем Ситник заявляє, що бюро рухається до оголошення підозр у справі Приватбанку.

Джерело: Ситник в інтерв'ю "24 каналу"

Деталі: На репліку, що він сам у березні говорив, що справа перебуває на фінальному етапі і на питання "Чому Коломойському досі не вручили підозру?", Ситник відповів, що НАБУ рухається до оголошення певних підозр у цій справі.

Пряма мова: "Я сказав, що в цій справі є істотний прогрес. Він, перш за все, виражається в тому, що на той час генпрокурор Руслан Рябошапка ці справи передав до НАБУ. У нас була частина справи, а частина – розслідувалася Офісом генпрокурора. Тоді прийняли рішення, що ці справи будуть всі в НАБУ, їх передали.

І в подальшому ми рухаємося в тому, щоб почати оголошувати певні підозри".

Деталі: Ситник зазначив, що одна зі статей, яка розслідується в рамках справи Приватбанку – розкрадання чужого майна в особливо великих розмірах, передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.

Відповідаючи на питання про замовників і організаторів кампанії з його звільнення, директор НАБУ назвав імена екс-власника ВіЕйБі банку Олега Бахматюка і олігарха, колишнього власника "Приватбанку" Ігоря Коломойського.

Пряма мова: "По-перше, сам пан Бахматюк не приховує того, що він дуже незадоволений розслідуваннями НАБУ. Якщо коротко, то суть цієї справи – розкрадання державних коштів в сумі 1 мільярд 200 мільйонів гривень. Але чому пан Бахматюк вибирає спосіб певних замовних акцій і іншого, ніж повернення цих коштів до бюджету.

Інша сторона в тому, що якраз ця особа організовує мітинги і медійну кампанію, і в цьому підтримує інший олігарх – це пан Коломойський.

У нас є 2 основних провадження. Справа "Укрнафти" – там уже встановлено, що сума збитку понад 10 мільярдів гривень, а також вже підготовлені проекти підозр, які зараз на стадії узгодження в антикорупційній прокуратурі.

Справа "Приватбанку", в якій збитки державі становлять понад 100 мільярдів гривень. Це 2 справи, які дійсно спонукають чергового олігарха приєднуватися до компанії тих людей, які хочуть звільнення директора НАБУ".

Деталі: Ситник також зазначив, що Коломойський "не основний, а один із замовників цієї кампанії" (з його звільнення – ред.).

Передісторія:

  • У листопаді 2019 року генпрокурор Руслан Рябошапка передав у НАБУ справу про виведення багатомільярдних коштів з Приватбанку до його націоналізації.
  • Йдеться про розслідування того, як керівництво банку за змовою з колишніми власниками Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим завдали державі шкоди на 116,8 млрд грн.
  • 4 березня Артем Ситник заявив, що справи Приватбанку перебувають на фінальній стадії і лише відсутність експертиз відкладає на недалеке майбутнє прийняття рішень.
  • 28 квітня комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував депутатам підтримати законопроєкт, який дозволить звільнити директора НАБУ Артема Ситника.

Українська правда

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Теми: СитникНАБУКоломойський
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