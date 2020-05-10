У Мінську затримали активістів "Молодіжного блоку"
Неділя, 10 травня 2020, 06:11
У Мінську затримали активістів "Молодіжного блоку", які 8 травня пронесли труну по проспекту Незалежності. Активісти хотіли звернути увагу на небезпеку відвідування масових заходів.
Джерело: правозахисний центр "Весна", передає tut.by
Деталі: Правозахисний центр "Весна" повідомив, що серед затриманих - Михайло Воронцов, Вероніка Янович, Ліза Прокопчик і Данило Лаврецький.
8 травня "Молодіжний блок" влаштував акцію з труною під час генеральної репетиції параду. Як повідомляє "Весна", Михайло Воронцов знімав акцію на відеокамеру, але не брав участі в ній. Активісти хотіли звернути увагу на небезпеку відвідування масових заходів в День Перемоги в Мінську.
Нагадаємо:
- Президент Білорусі Олександр Лукашенко дотримується позиції, що Covid-19 – це "психоз", якому піддалося світове співтовариство. Він розкритикував рішення РФ закрити кордон із Білоруссю та стверджує, що в країні люди помирають від різних супутніх хвороб, а не від коронавірусу.
- Лукашенко висловив надію, що Білорусь від коронавірусу захистить Господь. Президент також заявляв, що не відмовиться від параду на 9 травня.