У Мінську затримали активістів "Молодіжного блоку", які 8 травня пронесли труну по проспекту Незалежності. Активісти хотіли звернути увагу на небезпеку відвідування масових заходів.

Джерело: правозахисний центр "Весна", передає tut.by

Деталі: Правозахисний центр "Весна" повідомив, що серед затриманих - Михайло Воронцов, Вероніка Янович, Ліза Прокопчик і Данило Лаврецький.

8 травня "Молодіжний блок" влаштував акцію з труною під час генеральної репетиції параду. Як повідомляє "Весна", Михайло Воронцов знімав акцію на відеокамеру, але не брав участі в ній. Активісти хотіли звернути увагу на небезпеку відвідування масових заходів в День Перемоги в Мінську.

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