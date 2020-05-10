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В Минске задержали активистов, которые пронесли по городу гроб из-за парада

Воскресенье, 10 мая 2020, 06:11

В Минске задержали активистов "Молодежного блока", которые 8 мая пронесли гроб по проспекту Независимости. Активисты хотели обратить внимание на опасность посещения массовых мероприятий.

Источник: правозащитный центр "Весна",передает tut.by

Детали: Правозащитный центр "Весна" сообщил, что среди задержанных — Михаил Воронцов, Вероника Янович, Лиза Прокопчик и Даниил Лаврецкий.

8 мая "Молодежный блок" устроил акцию с гробом во время генеральной репетиции парада. Как сообщает "Весна", Михаил Воронцов снимал акцию на видеокамеру, но не участвовал в ней. Активисты своей акцией хотели обратить внимание на опасность посещения массовых мероприятий в День Победы в Минске.

Предыстория:

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко придерживается позиции, что Covid-19 - это "психоз", которому подверглось мировое сообщество. Он раскритиковал решение РФ закрыть границу с Беларусью и утверждает, что в стране люди умирают от различных сопутствующих болезней, а не от коронавируса.
  • Лукашенко выразил надежду, что Беларусь от коронавируса защитит Господь. Президент также заявил, что не откажется от парада на 9 мая.

Темы: коронавирусБеларусь


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