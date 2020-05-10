В Минске задержали активистов, которые пронесли по городу гроб из-за парада

В Минске задержали активистов "Молодежного блока", которые 8 мая пронесли гроб по проспекту Независимости. Активисты хотели обратить внимание на опасность посещения массовых мероприятий.

Источник: правозащитный центр "Весна",передает tut.by

Детали: Правозащитный центр "Весна" сообщил, что среди задержанных — Михаил Воронцов, Вероника Янович, Лиза Прокопчик и Даниил Лаврецкий.

8 мая "Молодежный блок" устроил акцию с гробом во время генеральной репетиции парада. Как сообщает "Весна", Михаил Воронцов снимал акцию на видеокамеру, но не участвовал в ней. Активисты своей акцией хотели обратить внимание на опасность посещения массовых мероприятий в День Победы в Минске.

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