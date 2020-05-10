Підозрюваного у вбивстві Окуєвої Редькіна лишили під вартою

Суд на два місяці залишив під вартою підозрюваного у вбивстві доброволиці Аміни Окуєвої Ігоря Редькіна.

Джерело: слідчий у справі та адвокат підозрюваного Юрій Реус у коментарі hromadske

Деталі: Сторона обвинувачення просила залишити в силі запобіжний захід, наголошуючи на ризиках втечі, тиску на інших фігурантів та свідків, знищення або спотворення речових доказів, а також наголошувала на тому, що слідство не встановило усіх можливо причетних людей до скоєння вбивства, зокрема — ще двох, чиї ДНК виявили на зброї.

Адвокати просили обрати більш м’який запобіжний захід Редькіну, наголошуючи на тому, що нові докази причетності їхнього підзахисного до злочину відсутні, а експертизу щодо ДНК на зброї вони вважають сумнівною.

Також адвокати зазначили, що сам Редькін називає підозру безпідставною та підтримує в судових засіданнях своїх захисників. Вислухавши усі сторони, суд залишив Редькіна під вартою. Захист планує оскаржити це рішення.

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