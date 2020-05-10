Підозрюваного у вбивстві Окуєвої Редькіна лишили під вартою
Суд на два місяці залишив під вартою підозрюваного у вбивстві доброволиці Аміни Окуєвої Ігоря Редькіна.
Джерело: слідчий у справі та адвокат підозрюваного Юрій Реус у коментарі hromadske
Деталі: Сторона обвинувачення просила залишити в силі запобіжний захід, наголошуючи на ризиках втечі, тиску на інших фігурантів та свідків, знищення або спотворення речових доказів, а також наголошувала на тому, що слідство не встановило усіх можливо причетних людей до скоєння вбивства, зокрема — ще двох, чиї ДНК виявили на зброї.
Адвокати просили обрати більш м’який запобіжний захід Редькіну, наголошуючи на тому, що нові докази причетності їхнього підзахисного до злочину відсутні, а експертизу щодо ДНК на зброї вони вважають сумнівною.
Також адвокати зазначили, що сам Редькін називає підозру безпідставною та підтримує в судових засіданнях своїх захисників. Вислухавши усі сторони, суд залишив Редькіна під вартою. Захист планує оскаржити це рішення.
Передісторія:
- 30 жовтня 2017 року автомобіль, у якому перебувала Аміна Окуєва з чоловіком Адамом Осмаєвим, обстріляли біля селища Глеваха Київської області. Аміна загинула.
- 12 січня 2020 року правоохоронці затримали уродженця Дагестану Ігоря Редькіна. За даними слідства, його ДНК збігаються з тими, що виявили на зброї, з якої скоїли вбивство.
- Редькіна вважають організатором злочинної групи. Частину членів злочинної групи затримали у вересні.
- Суд узяв його під варту на два місяці без можливості внесення застави.