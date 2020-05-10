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Подозреваемого в убийстве Окуевой Редькина оставили под стражей

Воскресенье, 10 мая 2020, 11:30
Фото: Виктория Рощина/hromadske

Суд на два месяца оставил под стражей подозреваемого в убийстве добровольца Амины Окуевой Игоря Редькина.

Источник: следователь по делу и адвокат подозреваемого Юрий Реус в комментарии hromadske

Детали: Сторона обвинения просила оставить в силе меру пресечения, подчеркивая риск побега, давления на других фигурантов и свидетелей, уничтожения или искажения вещественных доказательств, а также отмечала, что следствие не установило всех возможно причастных людей к совершению убийства, в частности – еще двух, чьи ДНК обнаружили на оружии.

Адвокаты просили выбрать наиболее мягкую меру пресечения Редькину, подчеркивая, что новые доказательства причастности их подзащитного к преступлению отсутствуют, а экспертизу по ДНК на оружии они считают сомнительной.

Также адвокаты отметили, что сам Редькин называет подозрение безосновательным и поддерживает в судебных заседаниях своих защитников. Выслушав все стороны, суд оставил Редькина под стражей. Защита планирует обжаловать это решение.

Предыстория:

  • 30 октября 2017 года автомобиль, в котором находилась Амина Окуева с мужем Осмаевым, обстреляли возле поселка Глеваха Киевской области. Амина погибла.
  • 12 января 2020 года правоохранители задержали уроженца Дагестана Игоря Редькина. По данным следствия, его ДНК совпадают с обнаруженными на оружии, из которого совершили убийство Амины. 
  • Редькина считают организатором преступной группы. Часть членов преступной группы задержали в сентябре.
  • Суд взял его под стражу на два месяца без возможности внесения залога.

Украинская правда
Темы: Убийство Окуевойсударест


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