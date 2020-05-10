Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Подозреваемого в убийстве Окуевой Редькина оставили под стражей

Воскресенье, 10 мая 2020, 11:30
Подозреваемого в убийстве Окуевой Редькина оставили под стражей
Фото: Виктория Рощина/hromadske

Суд на два месяца оставил под стражей подозреваемого в убийстве добровольца Амины Окуевой Игоря Редькина.

Источник: следователь по делу и адвокат подозреваемого Юрий Реус в комментарии hromadske

Детали: Сторона обвинения просила оставить в силе меру пресечения, подчеркивая риск побега, давления на других фигурантов и свидетелей, уничтожения или искажения вещественных доказательств, а также отмечала, что следствие не установило всех возможно причастных людей к совершению убийства, в частности – еще двух, чьи ДНК обнаружили на оружии.

Адвокаты просили выбрать наиболее мягкую меру пресечения Редькину, подчеркивая, что новые доказательства причастности их подзащитного к преступлению отсутствуют, а экспертизу по ДНК на оружии они считают сомнительной.

Также адвокаты отметили, что сам Редькин называет подозрение безосновательным и поддерживает в судебных заседаниях своих защитников. Выслушав все стороны, суд оставил Редькина под стражей. Защита планирует обжаловать это решение.

Предыстория:

  • 30 октября 2017 года автомобиль, в котором находилась Амина Окуева с мужем Осмаевым, обстреляли возле поселка Глеваха Киевской области. Амина погибла.
  • 12 января 2020 года правоохранители задержали уроженца Дагестана Игоря Редькина. По данным следствия, его ДНК совпадают с обнаруженными на оружии, из которого совершили убийство Амины. 
  • Редькина считают организатором преступной группы. Часть членов преступной группы задержали в сентябре.
  • Суд взял его под стражу на два месяца без возможности внесения залога.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Убийство Окуевойсударест
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
Убийство Окуевой
Банду из 7 человек будут судить за убийство Окуевой и другие заказные
Подозреваемого в убийстве Окуевой отпустили под домашний арест
Убийства Окуевой и нескольких менеджеров: фигурантов дела отпустили из-под стражи
Последние новости
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
11:22
видео"Пингвиная тусовка": полярники показали айсберг-качели для пернатых
11:10
ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
10:57
видеоНовую работу Бенкси в Лондоне похитили вскоре после того, как он ее показал
10:47
Аргентина переживает удар инфляцией после либерализации цен
10:43
В оккупированном Токмаке раздались взрывы
10:31
Исландия присоединяется к двум коалициям в поддержку Украины
10:16
Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров
Все новости...
Реклама: