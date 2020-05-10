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У МОЗ затвердили рекомендації для перукарень, магазинів і т.д. на час карантину

Неділя, 10 травня 2020, 13:22
У МОЗ затвердили рекомендації для перукарень, магазинів і т.д. на час карантину
kmu.gov.ua

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко затвердив тимчасові рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів під час надання послуг в умовах карантину.

Джерело: Ляшко у Facebook

Дослівно: "Затвердив постановами Головного державного санітарного лікаря України тимчасові рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів під час надання послуг в умовах карантину".

Деталі: Головний санлікар нагадав, що 11 травня в Україні будуть послаблені карантинні заходи.

Він підкреслив, що сьогодні дуже важливо знайти баланс між збереженням життя та здоров’я людей і поступовим запуском економіки.

Ляшко опублікував рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів під час надання послуг в умовах карантину в перукарнях та салонах краси; закладах громадського харчування; при торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами; при здійсненні дозволених видів діяльності, які передбачають приймання відвідувачів в офісних приміщеннях; при наданні стоматологічної допомоги; в закладах стаціонарної психіатричної допомоги, медико-соціального та соціального захисту.

Передісторія: 

Українська правда

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Теми: МОЗкарантин
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