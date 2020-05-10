У МОЗ затвердили рекомендації для перукарень, магазинів і т.д. на час карантину
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко затвердив тимчасові рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів під час надання послуг в умовах карантину.
Джерело: Ляшко у Facebook
Дослівно: "Затвердив постановами Головного державного санітарного лікаря України тимчасові рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів під час надання послуг в умовах карантину".
Деталі: Головний санлікар нагадав, що 11 травня в Україні будуть послаблені карантинні заходи.
Він підкреслив, що сьогодні дуже важливо знайти баланс між збереженням життя та здоров’я людей і поступовим запуском економіки.
Ляшко опублікував рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів під час надання послуг в умовах карантину в перукарнях та салонах краси; закладах громадського харчування; при торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами; при здійсненні дозволених видів діяльності, які передбачають приймання відвідувачів в офісних приміщеннях; при наданні стоматологічної допомоги; в закладах стаціонарної психіатричної допомоги, медико-соціального та соціального захисту.
Передісторія:
- Кабмін дозволив з 11 травня відкрити парки, сквери, дитячі та спортивні майданчики, стоматології, салони краси та перукарні, відновити діяльність нотаріусів, адвокатів, психологів. А також роботу літніх майданчиків кафе і магазинів у ТРЦ.