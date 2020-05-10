Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В МОЗ утвердили рекомендации для парикмахерских, магазинов и т.д. на время карантина

Воскресенье, 10 мая 2020, 13:22
В МОЗ утвердили рекомендации для парикмахерских, магазинов и т.д. на время карантина
kmu.gov.ua

Главный санитарный врач Виктор Ляшко утвердил временные рекомендации по организации противоэпидемических мер при оказании услуг в условиях карантина.

Источник: Ляшко в Facebook

Дословно: "Утвердил постановлениями Главного государственного санитарного врача Украины временные рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий при оказании услуг в условиях карантина".

Детали: Главный санврач напомнил, что 11 мая в Украине будут ослаблены карантинные меры.

Он подчеркнул, что сегодня очень важно найти баланс между сохранением жизни и здоровья людей и постепенным запуском экономики.

Ляшко опубликовал рекомендации по организации противоэпидемических мер при оказании услуг в условиях карантина в парикмахерских и салонах красоты; заведениях общественного питания; при торговле продовольственными и непродовольственными товарами; при осуществлении разрешенных видов деятельности, предусматривающих прием посетителей в офисных помещениях; при оказании стоматологической помощи; в учреждениях стационарной психиатрической помощи, медико-социального и социальной защиты.

Предыстория: 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Минздравкарантин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
Минздрав
В Херсоне и на Николаевщине отобрали пробы почвы после затопления: первые результаты
"Или диалог, или нас всех посадят": как в Командовании медицинских сил не находится места для боевых медиков
В Минздраве прокомментировали слухи о вспышке холеры в районе Каховской ГЭС
Последние новости
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
11:22
видео"Пингвиная тусовка": полярники показали айсберг-качели для пернатых
11:10
ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
10:57
видеоНовую работу Бенкси в Лондоне похитили вскоре после того, как он ее показал
10:47
Аргентина переживает удар инфляцией после либерализации цен
10:43
В оккупированном Токмаке раздались взрывы
10:31
Исландия присоединяется к двум коалициям в поддержку Украины
10:16
Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров
Все новости...
Реклама: