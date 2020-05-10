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В МОЗ утвердили рекомендации для парикмахерских, магазинов и т.д. на время карантина

Воскресенье, 10 мая 2020, 13:22
kmu.gov.ua

Главный санитарный врач Виктор Ляшко утвердил временные рекомендации по организации противоэпидемических мер при оказании услуг в условиях карантина.

Источник: Ляшко в Facebook

Дословно: "Утвердил постановлениями Главного государственного санитарного врача Украины временные рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий при оказании услуг в условиях карантина".

Детали: Главный санврач напомнил, что 11 мая в Украине будут ослаблены карантинные меры.

Он подчеркнул, что сегодня очень важно найти баланс между сохранением жизни и здоровья людей и постепенным запуском экономики.

Ляшко опубликовал рекомендации по организации противоэпидемических мер при оказании услуг в условиях карантина в парикмахерских и салонах красоты; заведениях общественного питания; при торговле продовольственными и непродовольственными товарами; при осуществлении разрешенных видов деятельности, предусматривающих прием посетителей в офисных помещениях; при оказании стоматологической помощи; в учреждениях стационарной психиатрической помощи, медико-социального и социальной защиты.

Предыстория: 

Украинская правда
Темы: Минздравкарантин


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