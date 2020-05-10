Епідемія у Білорусі: майже тисяча нових випадків Сovid-19 щодня, є загиблі

У Білорусі виявили ще 921 хворого коронавірусом, загальне число тих, хто заразився, наблизилося до позначки в 23 тисячі, ще 5 людей померли.

Джерело: Інтерфакс-Захід із посиланням на білоруське МОЗ.

Деталі: У Білорусі станом на 10 травня померла вже 131 людина з COVID-19, п’ять з них – за останню добу.

Загалом зареєстрували 22 973 особи з позитивним тестом на COVID-19 (днем раніше ця цифра становила 22 052 хворих). Приріст за добу склав 921 особу.

Одужали і виписані 6 406 пацієнтів, у яких раніше був підтверджений діагноз COVID-19.

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