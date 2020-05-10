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Эпидемия в Беларуси: почти тысяча новых случаев Сovid-19 ежедневно, есть погибшие

Воскресенье, 10 мая 2020, 16:45

В Беларуси обнаружили еще 921 больного коронавирусом, общее число заразившизся приблизилось к отметке в 23 тысячи, 5 человек скончались.

Источник: Интерфакс-Запад со ссылкой на белорусское министерство здравоохранения.

Детали: В Беларуси по состоянию на 10 мая умер 131 человек с COVID-19.

Зарегистрировали 22 973 человека с положительным тестом на COVID-19 (днем ранее эта цифра составляла 22 052 больных). Прирост за сутки составил 921 человек.

Выздоровели и выписаны 6 406 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

 

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Напомним:

По состоянию на 9 мая был выявлен 951 новый случай коронавируса в Беларуси

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 522 новых случая коронавируса, всего с начала эпидемии – 15 232 зараженных.

Темы: эпидемияБеларуськоронавирус


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