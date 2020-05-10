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Настоятель московського храму РПЦ заразився короновірусом та помер

Неділя, 10 травня 2020, 18:10

Настоятель храму Покрова Пресвятої Богородиці в московському районі Ізмайлово протоієрей Володимир Бушуєв заразився коронавірусом і помер у віці 67 років.

Джерело: РБК з посиланням на Московську єпархію РПЦ

Російські ЗМІ зазначають, що у священика виявили коронавірус. Він був госпіталізований у важкому стані з діагнозом "двостороннє запалення легенів". Лікарі боролися за життя Бушуєва, проте марно - він помер 9 травня.

 
Володимир Бушуєв

Нагадаємо:

У Москві за останню добу підтвердили 5 551 випадок коронавіруса, померло 58 осіб.

Всього станом на 10 травня у Росії виявлено 11 012 нових випадків коронавірусної інфекції.

Теми: коронавірусРосіярелігіяепідемія


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