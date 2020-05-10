Настоятель московського храму РПЦ заразився короновірусом та помер

Настоятель храму Покрова Пресвятої Богородиці в московському районі Ізмайлово протоієрей Володимир Бушуєв заразився коронавірусом і помер у віці 67 років.

Джерело: РБК з посиланням на Московську єпархію РПЦ

Російські ЗМІ зазначають, що у священика виявили коронавірус. Він був госпіталізований у важкому стані з діагнозом "двостороннє запалення легенів". Лікарі боролися за життя Бушуєва, проте марно - він помер 9 травня.

Володимир Бушуєв

Варто відзначити, що за останній час через коронавірус загинули кілька духівників РПЦ. Так, помер засновник Введенського жіночого монастиря в Іванові архімандрит Амвросій (Олександр Юрасов). Він поступив до лікарні у важкому стані з двобічною пневмонією.

21 квітня від коронавірусу загинув настоятель Богоявленського собору Москви (Єлоховського кафедрального собору) протоієрей Олександр Агейкин, йому було 48 років. Через його смерть в РПЦ вибухнув скандал.

Також 7 травня стало відомо про те, що від коронавирусної інфекції помер насельник російського Свято-Данилова монастиря ієродиякон Димитрій.

Крім того, напередодні з'явилася інформація, що з підозрою на зараження коронавірусом у лікарню потрапив голова Патріаршої комісії РПЦ у справах сім'ї протоієрей Димитрій Смирнов. Він перебуває у важкому стані.

Нагадаємо:

У Москві за останню добу підтвердили 5 551 випадок коронавіруса, померло 58 осіб.

Всього станом на 10 травня у Росії виявлено 11 012 нових випадків коронавірусної інфекції.