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Настоятель московского храма РПЦ заразился короновирусом и умер

Воскресенье, 10 мая 2020, 18:10

Настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в московском районе Измайлово протоиерей Владимир Бушуев заразился коронавирусом и умер в возрасте 67 лет.

Источник: РБК со ссылкой на Московскую епархию РПЦ

Российские СМИ отмечают, что у священника выявили коронавирус. Он біл госпитализирован в тяжелом состоянии с диагнозом "двустороннее воспаление легких". Врачи боролись за жизнь Бушуева, но тщетно - он скончался 9 мая.

Напомним:

В Москве за последние сутки подтвердили 5 551 случай коронавируса, умерло 58 человек.

Всего по состоянию на 10 мая в России выявлено 11 012 новых случаев коронавируса.

Темы: коронавирусРосcиярелигияэпидемия


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