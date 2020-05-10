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Настоятель московского храма РПЦ заразился короновирусом и умер

Воскресенье, 10 мая 2020, 18:10
Настоятель московского храма РПЦ заразился короновирусом и умер

Настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в московском районе Измайлово протоиерей Владимир Бушуев заразился коронавирусом и умер в возрасте 67 лет.

Источник: РБК со ссылкой на Московскую епархию РПЦ

Российские СМИ отмечают, что у священника выявили коронавирус. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии с диагнозом "двустороннее воспаление легких". Врачи боролись за жизнь Бушуева, но тщетно - он скончался 9 мая.

 
Владимир Бушуев

Стоит отметить, что за последнее время из-за коронавируса скончались несколько духовников РПЦ.

21 апреля от коронавируса погиб настоятель Богоявленского собора Москвы (Елоховского кафедрального собора) протоиерей Александр Агейкин, ему было 48 лет. Из-за его смерти в РПЦ разразился скандал.

Умер и основатель Введенского женского монастыря в Иванове архимандрит Амвросий (Александр Юрасов). Он поступил в больницу в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией.

Также 7 мая стало известно о том, что от коронавирусной инфекции скончался насельник российского Свято-Данилова монастыря иеродиакон Димитрия (Николаев).

Кроме того, накануне появилась информация, что с подозрением на заражение коронавирусом в больницу попал глава Патриаршей комиссии РПЦ по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов. Он находится в тяжелом состоянии.

Напомним:

В Москве за последние сутки подтвердили 5 551 случай коронавируса, умерло 58 человек.

Всего по состоянию на 10 мая в России выявлено 11 012 новых случаев коронавируса.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусРосcиярелигияэпидемия
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