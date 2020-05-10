Настоятель московского храма РПЦ заразился короновирусом и умер
Воскресенье, 10 мая 2020, 18:10
Настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в московском районе Измайлово протоиерей Владимир Бушуев заразился коронавирусом и умер в возрасте 67 лет.
Источник: РБК со ссылкой на Московскую епархию РПЦ
Российские СМИ отмечают, что у священника выявили коронавирус. Он біл госпитализирован в тяжелом состоянии с диагнозом "двустороннее воспаление легких". Врачи боролись за жизнь Бушуева, но тщетно - он скончался 9 мая.
Напомним:
В Москве за последние сутки подтвердили 5 551 случай коронавируса, умерло 58 человек.
Всего по состоянию на 10 мая в России выявлено 11 012 новых случаев коронавируса.