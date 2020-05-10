Одна з областей відмовилася пом'якшувати карантин з 11 травня

Львівська обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій відстрочила послаблення карантину, яке було заплановано на 11 травня по всій Україні.

Джерело: сайт Львівської ОДА

Пряма мова заступника голови Львівської ОДА Тараса Греня: "З огляду на збільшення кількості хворих, а також летальні випадки від коронавірусу в області, комісія зобов'язує продовжити карантин до 15 травня. Отже, ті послаблення, які були заплановані з 11 травня, будуть вводитися з 15".

Передісторія: За минулу добу коронавірус діагностували у 54 жителів Львівщини, при цьому двоє заражених померли.

Нагадаємо: