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Одна з областей відмовилася пом'якшувати карантин з 11 травня

Неділя, 10 травня 2020, 23:06
Одна з областей відмовилася пом'якшувати карантин з 11 травня

Львівська обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій відстрочила послаблення карантину, яке було заплановано на 11 травня по всій Україні.

Джерело: сайт Львівської ОДА

Пряма мова заступника голови Львівської ОДА Тараса Греня: "З огляду на збільшення кількості хворих, а також летальні випадки від коронавірусу в області, комісія зобов'язує продовжити карантин до 15 травня. Отже, ті послаблення, які були заплановані з 11 травня, будуть вводитися з 15".

Передісторія: За минулу добу коронавірус діагностували у 54 жителів Львівщини, при цьому двоє заражених померли.

Нагадаємо:

  • В Україні за минулу добу зафіксовано 522 нових випадки коронавіруса, всього з початку епідемії - 15 232 заражених.
  • Прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував послаблення карантинних обмежень 11 травня та назвав умови, за яких наступний етап послаблень настане швидше.

Українська аправда

"Українська правда" у Threads

Теми: карантинCovid-2019Львівщинамісцева влада
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