Одна из областей отказалась смягчать карантин с 11 мая
Воскресенье, 10 мая 2020, 23:06
Львовская областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям отсрочила послабление карантина, которое было запланировано на 11 мая по всей Украине.
Источник: пресс-служба Львовской ОГА
https://loda.gov.ua/news?id=51339
Прямая речь замглавы Львовской ОГА Тараса Греня: "Учитывая увеличение количества больных, а также летальные случаи от коронавируса в области, комиссия обязывает продлить карантин до 15 мая. Следовательно, те послабления, которые были запланированы с 11 мая, будут вводиться с 15".
Предыстория: За минувшие сутки коронавирус диагностировали у 54 жителей Львовщины, при этом двое зараженных умерли.
Напомним:
- В Украине за минувшие сутки зафиксировано 522 новых случая коронавируса, всего с начала эпидемии – 15 232 зараженных.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал послабление карантина 11 мая и назвал условия, при которых следующий этап послаблений наступит быстрее.
Украинская правда