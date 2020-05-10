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Одна из областей отказалась смягчать карантин с 11 мая

Воскресенье, 10 мая 2020, 23:06
Одна из областей отказалась смягчать карантин с 11 мая

Львовская областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям отсрочила послабление карантина, которое было запланировано на 11 мая по всей Украине.

Источник: пресс-служба Львовской ОГА

https://loda.gov.ua/news?id=51339

Прямая речь замглавы Львовской ОГА Тараса Греня: "Учитывая увеличение количества больных, а также летальные случаи от коронавируса в области, комиссия обязывает продлить карантин до 15 мая. Следовательно, те послабления, которые были запланированы с 11 мая, будут вводиться с 15".

Предыстория: За минувшие сутки коронавирус диагностировали у 54 жителей Львовщины, при этом  двое зараженных умерли.

Напомним:

  • В Украине за минувшие сутки зафиксировано 522 новых случая коронавируса, всего с начала эпидемии – 15 232 зараженных.
  • Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал послабление карантина 11 мая и назвал условия, при которых следующий этап послаблений наступит быстрее.

Украинская правда

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Темы: карантинCovid-2019Львовщинаместная власть
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