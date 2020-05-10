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Епідемія на Буковині: виявили ще 56 заражених

Неділя, 10 травня 2020, 23:58
Епідемія на Буковині: виявили ще 56 заражених

У Чернівецькій області лабораторно підтверджено ще 56 випадків коронавірусу.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook

Пряма мова: "Маємо й нові випадки зараження. Сьогодні, 10 травня, лабораторно підтверджено ще 56 випадків коронавірусу в області. Із них - 23 у Чернівцях".

Деталі: Таким чином, загальна кількість інфікованих на Буковині від першого встановленого випадку складає 2324 людини.

Нагадаємо:

  • В Україні за минулу добу зафіксовано 522 нових випадки коронавірусу, всього з початку епідемії – 15 232. За добу померло 15 людей, одужало – 151.
  • Одна з областей відмовилася пом'якшувати карантин з 11 травня через велику кількість нових заражень та летальних випадків.

Українська аправда
Теми: Чернівецька областьЧернівціепідеміякоронавірус
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