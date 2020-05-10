Епідемія на Буковині: виявили ще 56 заражених
Неділя, 10 травня 2020, 23:58
У Чернівецькій області лабораторно підтверджено ще 56 випадків коронавірусу.
Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook
Пряма мова: "Маємо й нові випадки зараження. Сьогодні, 10 травня, лабораторно підтверджено ще 56 випадків коронавірусу в області. Із них - 23 у Чернівцях".
Деталі: Таким чином, загальна кількість інфікованих на Буковині від першого встановленого випадку складає 2324 людини.
Нагадаємо:
- В Україні за минулу добу зафіксовано 522 нових випадки коронавірусу, всього з початку епідемії – 15 232. За добу померло 15 людей, одужало – 151.
- Одна з областей відмовилася пом'якшувати карантин з 11 травня через велику кількість нових заражень та летальних випадків.
Українська аправда