Усі розділи
Укр / Рус

Епідемія на Буковині: виявили ще 56 заражених

Неділя, 10 травня 2020, 23:58

У Чернівецькій області лабораторно підтверджено ще 56 випадків коронавірусу.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook

Пряма мова: "Маємо й нові випадки зараження. Сьогодні, 10 травня, лабораторно підтверджено ще 56 випадків коронавірусу в області. Із них - 23 у Чернівцях".

Деталі: Таким чином, загальна кількість інфікованих на Буковині від першого встановленого випадку складає 2324 людини.

Нагадаємо:

  • В Україні за минулу добу зафіксовано 522 нових випадки коронавірусу, всього з початку епідемії – 15 232. За добу померло 15 людей, одужало – 151.
  • Одна з областей відмовилася пом'якшувати карантин з 11 травня через велику кількість нових заражень та летальних випадків.

Українська аправда
Теми: Чернівецька областьЧернівціепідеміякоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоУ Чехії розслідують встановлення унітазу на місці статуї Конєва

Одна з областей відмовилася пом'якшувати карантин з 11 травня

Шмигаль обнадіїв українців ймовірним прискоренням виходу з карантину

відеоПост Білого дому про Другу світову розлютив російську владу

фотоНастоятель московського храму РПЦ заразився короновірусом та помер

У Німеччині повідомляють про прискорення поширення коронавірусу

Усі головні новини...
Чернівецька область
Епідемія на Буковині не вщухає: в ОДА озвучили сумну статистику
Коронавірус не полишає Буковину: за день 82 нових випадки
За день на Буковині виявили майже 50 випадків коронавірусу
Останні новини
00:23
ФотоУ Києві на Деснянській водопровідній станції сталася аварія
23:58
Епідемія на Буковині: виявили ще 56 заражених
23:21
фотоУ Чехії розслідують встановлення унітазу на місці статуї Конєва
23:06
Одна з областей відмовилася пом'якшувати карантин з 11 травня
22:40
Бойовики обстріляли Оріхове: один військовий поранений, ще троє постраждали
22:03
Шмигаль обнадіїв українців ймовірним прискоренням виходу з карантину
21:18
Епідемія в Італії: кількість нових хворих впала до рівня початку березня
20:49
відеоПост Білого дому про Другу світову розлютив російську владу
19:48
ЗСУ вимушено обстріляли бойовиків у відповідь, втрати противника уточнюють
19:15
Словаччина, Чехія та Австрія обговорюють взаємне відкриття кордонів
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!