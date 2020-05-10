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Эпидемия на Буковине: обнаружили еще 56 зараженных

Воскресенье, 10 мая 2020, 23:58
Эпидемия на Буковине: обнаружили еще 56 зараженных

В Черновицкой области лабораторно подтверждено еще 56 случаев коронавируса.

Источник: глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook

Прямая речь: "Есть и новые случаи заражения. Сегодня, 10 мая, лабораторно подтверждено еще 56 случаев коронавируса в области. Из них - 23 в Черновцах".

Детали: Таким образом, общее количество инфицированных на Буковине от первого установленного случая составляет 2 324 человека.

Напомним:

  • В Украине за минувшие сутки зафиксировано 522 новых случая коронавируса, всего с начала эпидемии - 15 232. За сутки умерло 15 человек.
  • Одна из областей отказалась смягчать карантин с 11 мая из-за обилия новых заражений и летальных случаев.

Украинская правда

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Темы: Черновицкая областьЧерновцыэпидемиякоронавирус
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