Эпидемия на Буковине: обнаружили еще 56 зараженных
Воскресенье, 10 мая 2020, 23:58
В Черновицкой области лабораторно подтверждено еще 56 случаев коронавируса.
Источник: глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook
Прямая речь: "Есть и новые случаи заражения. Сегодня, 10 мая, лабораторно подтверждено еще 56 случаев коронавируса в области. Из них - 23 в Черновцах".
Детали: Таким образом, общее количество инфицированных на Буковине от первого установленного случая составляет 2 324 человека.
Напомним:
- В Украине за минувшие сутки зафиксировано 522 новых случая коронавируса, всего с начала эпидемии - 15 232. За сутки умерло 15 человек.
- Одна из областей отказалась смягчать карантин с 11 мая из-за обилия новых заражений и летальных случаев.
Украинская правда