Эпидемия на Буковине: обнаружили еще 56 зараженных

В Черновицкой области лабораторно подтверждено еще 56 случаев коронавируса.

Источник: глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook

Прямая речь: "Есть и новые случаи заражения. Сегодня, 10 мая, лабораторно подтверждено еще 56 случаев коронавируса в области. Из них - 23 в Черновцах".

Детали: Таким образом, общее количество инфицированных на Буковине от первого установленного случая составляет 2 324 человека.

Напомним: