Лише одна область повністю виплатила надбавки медикам за березень – Степанов

300% окладу медпрацівникам, які лікували хворих на COVID-19, за березень у повному обсязі виплатили лише у Полтавській області.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу в понеділок у Полтаві

Дослівно: "Ми отримали дані станом на 8 травня щодо сплати надбавок за березень. Вони невтішні, я буду доповідати прем'єрміністру і президенту, особливо по окремих областях.

Єдина область, яка дійсно виплатила в повному обсязі – це Полтавська. В середньому вони сплатили кожному медичному працівнику, який працював з COVID-19, близько 21 тисячі гривень. Це саме ті 300%, які вони повинні були сплатити.

По решті будемо розбиратися, і я впевнений, що ми доведемо це до кінця, і всі медичні працівники отримають належну їм заробітну плату разом з надбавками".

Деталі: Міністр також зазначив, що в Полтаві має намір поспілкуватися з медичними працівниками, які брали участь у пілотному проєкті з впровадження медреформи.

За його словами, пілотний проєкт на Полтавщині "повністю відрізняється від того експерименту, який запровадили по всій країні, починаючи з 1 квітня".

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