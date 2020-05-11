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Только одна область полностью выплатила надбавки медикам за март – Степанов

Понедельник, 11 мая 2020, 11:19

300% оклада медработникам, которые лечили больных COVID-19 за март в полном объеме выплатили только в Полтавской области.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в понедельник в Полтаве

Дословно: "Мы получили данные по состоянию на 8 мая по уплате надбавок за март. Они неутешительны, я буду докладывать премьер-министру и президенту, особенно по отдельным областям.

Единственная область, которая действительно выплатила в полном объеме – это Полтавская. В среднем заплатили каждому медицинскому работнику, который работал с COVID-19, около 21 тысячи гривен. Это именно те 300%, которые они должны были оплатить.

По остальным будем разбираться, и я уверен, что мы доведем это до конца, и все медицинские работники получат причитающуюся им заработную плату вместе с надбавками".

Детали: Министр также отметил, что в Полтаве намерен пообщаться с медицинскими работниками, которые принимали участие в пилотном проект по внедрению медреформы.

По его словам, пилотный проект на Полтавщине "полностью отличается от того эксперимента, который ввели по всей стране, начиная с 1 апреля".

Предыстория:

  • 9 мая Степанов сообщил, что три области не отчитались в поставленный срок до конца дня 8 мая о ситуации с выплатами надбавок в размере 300% оклада за март медработникам, которые борются с коронавирусом.
  • 6 мая президент Владимир Зеленский призвал глав областных госадминистраций рассчитаться с врачами, которые противодействуют коронавирусу, иначе руководители могут остаться без должности.

Украинская правда
Темы: Минздравкоронавирусденьгимедицина


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