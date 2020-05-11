Мільйони доларів Тимошенко заплатила фірма Skadden – NYT
Американська юридична фірма Skadden заплатила 11 мільйонів доларів або більше, щоб уникнути судового переслідування з боку лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко, яка звинуватила фірму в сприянні її політичному переслідуванню.
Джерело: The New York Times із посиланням на джерела
Деталі: Врегулювання, про який раніше не повідомлялося, пов'язане з представництвом Skadden, починаючи з 2012 року, уряду тодішнього президента Віктора Януковича.
Відзначається, що звіт Skadden, через який союзники Януковича намагалися виправдати поводження його уряду з Тимошенко, ув'язненою в 2011 році за звинуваченням у зловживанні службовим становищем, вже призвів до федеральних розслідувань і великих штрафів.
У грудні 2018 року в інтерв'ю The New York Times у Вашингтоні Тимошенко звинуватила юристів Skadden у "відбілюванні Януковича і його уряду" в обмін на гроші.
Із посиланням на два джерела видання пише, що Тимошенко та її адвокат Сергій Власенко, який також стверджував, що уряд Януковича з ним обійшлося несправедливо, найняли юридичну фірму Reid Collins & Tsai для вивчення можливості подати до суду на Skadden за її роботу.
За словами людей, знайомих з урегулюванням, Skadden заплатила 11 мільйонів доларів або більше, щоб залагодити справу до подачі позову. Кошти були передані Тимошенко і Власенку через Reid Collins.
Skadden не відповіла на численні запити щодо коментарів до своїх адвокатів і представників зі зв'язків з громадськістю, включаючи електронного листа, що містив докладний список питань щодо врегулювання.
Власенко і Reid Collins не відповіли на запити щодо коментарів.
Прессекретар Тимошенко відмовилася відповідати на питання про врегулювання, але вказала на заяву, яку експрем'єр опублікувала в Facebook, написавши, що гроші надійшли "від організації в США на стадії досудового врегулювання".
Передісторія:
- Раніше стало відомо, що Тимошенко внесла зміни до матеріального становища та задекларувала майже 148,3 мільйона гривень (близько 5,5 млн доларів) від компанії Reid, Collins, Tsai LLP як "компенсацію шкоди, заподіяної політичними репресіями 2011-2014 років, яка отримана в США на стадії досудового врегулювання".
- У 2019 році дохід від цієї ж компанії Reid, Collins, Tsai LLP декларував депутат від партії Тимошенко Сергій Власенко.
- Пізніше Тимошенко написала, що отримала більше 5 мільйонів доларів завдяки грошовій компенсації "збитку, заподіяного політичними репресіями 2011-2014 років" і що "інших подробиць не буде через законодавче регулювання у США щодо юридичних обмежень у справі".