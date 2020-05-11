Мільйони доларів Тимошенко заплатила фірма Skadden – NYT

Американська юридична фірма Skadden заплатила 11 мільйонів доларів або більше, щоб уникнути судового переслідування з боку лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко, яка звинуватила фірму в сприянні її політичному переслідуванню.

Джерело: The New York Times із посиланням на джерела

Деталі: Врегулювання, про який раніше не повідомлялося, пов'язане з представництвом Skadden, починаючи з 2012 року, уряду тодішнього президента Віктора Януковича.

Відзначається, що звіт Skadden, через який союзники Януковича намагалися виправдати поводження його уряду з Тимошенко, ув'язненою в 2011 році за звинуваченням у зловживанні службовим становищем, вже призвів до федеральних розслідувань і великих штрафів.

У грудні 2018 року в інтерв'ю The New York Times у Вашингтоні Тимошенко звинуватила юристів Skadden у "відбілюванні Януковича і його уряду" в обмін на гроші.

Із посиланням на два джерела видання пише, що Тимошенко та її адвокат Сергій Власенко, який також стверджував, що уряд Януковича з ним обійшлося несправедливо, найняли юридичну фірму Reid Collins & Tsai для вивчення можливості подати до суду на Skadden за її роботу.

За словами людей, знайомих з урегулюванням, Skadden заплатила 11 мільйонів доларів або більше, щоб залагодити справу до подачі позову. Кошти були передані Тимошенко і Власенку через Reid Collins.

Skadden не відповіла на численні запити щодо коментарів до своїх адвокатів і представників зі зв'язків з громадськістю, включаючи електронного листа, що містив докладний список питань щодо врегулювання.

Власенко і Reid Collins не відповіли на запити щодо коментарів.

Прессекретар Тимошенко відмовилася відповідати на питання про врегулювання, але вказала на заяву, яку експрем'єр опублікувала в Facebook, написавши, що гроші надійшли "від організації в США на стадії досудового врегулювання".

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