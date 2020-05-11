Миллионы долларов Тимошенко заплатила фирма Skadden – NYT
Американская юридическая фирма Skadden заплатила 11 миллионов долларов или больше, чтобы избежать судебного преследования со стороны лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, обвинившей фирму в содействии ее политическому преследованию.
Источник: The New York Times со ссылкой на источники
Детали: Урегулирование, о котором ранее не сообщалось, связано с представительством Skadden, начиная с 2012 года, правительства тогдашнего президента Виктора Януковича.
Отмечается, что отчет Skadden, через который союзники Януковича пытались оправдать обращение его правительства с Тимошенко, заключенной в 2011 году по обвинению в злоупотреблении служебным положением, уже привел к федеральным расследованиям и большим штрафам.
В декабре 2018 года в интервью The New York Times в Вашингтоне Тимошенко обвинила юристов Skadden в "отбеливании Януковича и его правительства" в обмен на деньги.
Со ссылкой на два источника издание пишет, что Тимошенко и ее адвокат Сергей Власенко, который также утверждал, что правительство Януковича с ним обошлось несправедливо, наняли юридическую фирму Reid Collins & Tsai для изучения возможности подать в суд на Skadden за ее работу.
По словам людей, знакомых с урегулированием, Skadden заплатила 11 миллионов долларов или больше, чтобы уладить дело до подачи иска. Средства были переданы Тимошенко и Власенко через Reid Collins.
Skadden не ответила на многочисленные запросы о комментарии к своим адвокатам и представителям по связям с общественностью, включая электронное письмо, содержащее подробный список вопросов об урегулировании.
Власенко и Reid Collins не ответили на запросы о комментариях.
Пресс-секретарь Тимошенко отказалась отвечать на вопросы об урегулировании, но указала на заявление, которое экспремьер опубликовала в Facebook, написав, что деньги поступили "от организации в США на стадии предварительного урегулирования".
Предыстория:
- Ранее стало известно, что Тимошенко внесла изменения в декларацию о доходах и указала там 148,3 миллиона гривен (около 5,5 млн долларов) от компании Reid, Collins, Tsai LLP как "компенсацию вреда, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов, полученную в США на стадии досудебного урегулирования".
- В 2019 году доход от этой же компании Reid, Collins, Tsai LLP декларировал депутат от партии Тимошенко Сергей Власенко.
- Позже Тимошенко написала, что получила более 5 млн долларов благодаря денежной компенсации "ущерба, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов" и что "других подробностей не будет из-за законодательного регулирования в США касательно юридических ограничений по делу".