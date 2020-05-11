Критична ситуація: жорсткий карантин на Буковині триватиме й надалі
У Чернівецькій області через складну епідеміологічну ситуацію місцева влада вимушена зберегти в силі жорсткі карантинні обмеження.
Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook, пресслужба Облдержадміністрації
Деталі: Для областей із високим показником захворюваності на коронавірус Кабінет міністрів запропонував впровадження адаптивної моделі обмежень.
Незважаючи на те, що з 11 травня в деяких регіонах країни карантин дозволили послабити, це не стосується Буковини через велику кількість заражень та летальних випадків.
Пряма мова Осачука: "Оскільки епідеміологічна ситуація у Чернівецькій області критична, обласна комісія ТЕБ та НС вирішила поки не послаблювати карантин на Буковині. Разом із тим, сьогодні, 11 травня, у Чернівецькій області ще 72 буковинці інфікувалися COVID-19. Таким чином, на Буковині уже зафіксовано 2396 випадків захворювання на коронавірус. Також за минулу добу померло ще троє буковинців, госпіталізовано 22 людей".
Дослівно пресслужба ОДА: "Продовжити дію обмежень на
- роботу суб’єктів господарювання торговельного та побутового обслуговування населення;
- перебування у громадських місцях без масок;
- проведення масових заходів;
- відвідування дитячих та спортивних майданчиків;
- надання стоматологічних послуг.
Дозволено відновити роботу кафе, ресторанів та інших закладів громадського харчування лише в режимі доставки або на виніс, адвокатів, нотаріусів, аудиторів, психологів, музеїв.
Водночас карантин і надалі триватиме у закладах освіти та виховних навчальних закладах. Також продовжено обмеження щодо руху приміських автобусних рейсів та громадського транспорту у Чернівцях.
Особливий режим в’їзду та виїзду у Чернівецькій області продовжує діяти до моменту прийняття окремого рішення щодо зняття обмежень".
Нагадаємо:
- 4 травня Кабінет міністрів продовжив дію карантину в Україні до 22 травня. При цьому уряд вирішив скасувати з 11 травня низку обмежень.
- Київ став лідером за COVID-19 за добу, Кличко лякає суворим карантином.