Критична ситуація: жорсткий карантин на Буковині триватиме й надалі

У Чернівецькій області через складну епідеміологічну ситуацію місцева влада вимушена зберегти в силі жорсткі карантинні обмеження.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook, пресслужба Облдержадміністрації

Деталі: Для областей із високим показником захворюваності на коронавірус Кабінет міністрів запропонував впровадження адаптивної моделі обмежень.

Незважаючи на те, що з 11 травня в деяких регіонах країни карантин дозволили послабити, це не стосується Буковини через велику кількість заражень та летальних випадків.

Пряма мова Осачука: "Оскільки епідеміологічна ситуація у Чернівецькій області критична, обласна комісія ТЕБ та НС вирішила поки не послаблювати карантин на Буковині. Разом із тим, сьогодні, 11 травня, у Чернівецькій області ще 72 буковинці інфікувалися COVID-19. Таким чином, на Буковині уже зафіксовано 2396 випадків захворювання на коронавірус. Також за минулу добу померло ще троє буковинців, госпіталізовано 22 людей".

Дослівно пресслужба ОДА: "Продовжити дію обмежень на

роботу суб’єктів господарювання торговельного та побутового обслуговування населення;

перебування у громадських місцях без масок;

проведення масових заходів;

відвідування дитячих та спортивних майданчиків;

надання стоматологічних послуг.

Дозволено відновити роботу кафе, ресторанів та інших закладів громадського харчування лише в режимі доставки або на виніс, адвокатів, нотаріусів, аудиторів, психологів, музеїв.

Водночас карантин і надалі триватиме у закладах освіти та виховних навчальних закладах. Також продовжено обмеження щодо руху приміських автобусних рейсів та громадського транспорту у Чернівцях.

Особливий режим в’їзду та виїзду у Чернівецькій області продовжує діяти до моменту прийняття окремого рішення щодо зняття обмежень".

Нагадаємо: