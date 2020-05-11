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Київ став лідером за COVID-19 за добу, Кличко лякає суворим карантином

Понеділок, 11 травня 2020, 10:47
Київ став лідером за COVID-19 за добу, Кличко лякає суворим карантином

У Києві за добу виявлено 66 нових випадків коронавірусу, в тому числі у 6 медиків.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко в Telegram

Деталі: Загалом станом на 11 травня у столиці вже 1871 підтверджений випадок COVID-19.

За добу коронавірус виявлено у 32 жінок віком від 27 до 79 років, 29 чоловіків віком від 28 до 84 років, 2 дівчаток віком 1 і 3 років і 3 хлопчиків віком 4, 12, 16 рокiв.

До лікарень столиці госпіталізували 26 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків за минулу добу виявили в Оболонському районі – 13 людей, Дарницькому –12, та Деснянському – 8.

Дослівно Кличко: "Можна не вірити в небезпеку і розповідати, що це, мовляв, – міфи... Але ситуація, насправді, непроста. Особливо – напередодні дати, коли ми збираємося запроваджувати послаблення обмежувальних заходів.

І, якщо динаміка захворювання так зростатиме, будь-які послаблення будуть нелогічними і можуть призвести до інфекційного вибуху. І тоді доведеться запроваджувати більш суворий карантин".

Що передувало: У попередні дні в Києві фіксувалося менше випадків коронавірусу. Так, за 9 травня зафіксовано 34 випадки, за 8 травня – 50, за 7 травня – 46 випадків.

Довідка: В Україні за минулу добу, 10 травня, зафіксовано 416 випадків коронавірусу, всього з початку епідемії – 15 648.

У Києві виявлено найбільше нових випадків в Україні – 66, однак не зафіксовано випадків смертей або одужань. У Чернівецькій області підтверджено 56 випадків, у Рівненській – 52, у Львівській – 45.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Українська правда

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Теми: КиївкоронавірусВіталій Кличко
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