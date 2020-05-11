Критическая ситуация: жесткий карантин на Буковине будет продолжаться
В Черновицкой области из-за сложной эпидемиологической ситуации местные власти вынуждены сохранить в силе жесткие карантинные ограничения.
Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook, пресс-служба Облгосадминистрации
Детали: Для областей с высоким показателем заболеваемости коронавирусом Кабинет министров предложил внедрение адаптивной модели ограничений.
Несмотря на то, что с 11 мая в некоторых регионах страны карантин позволили ослабить, это не касается Буковины из-за большого количества заражений и летальных случаев.
Прямая речь Осачука: "Поскольку эпидемиологическая ситуация в Черновицкой области критическая, областная комиссия ТЭБ и ЧС решила пока не ослаблять карантин на Буковине. Вместе с тем, сегодня, 11 мая, в Черновицкой области еще 72 буковинца заразились COVID-19. Таким образом, на Буковине уже зафиксировано 2 396 случаев заболевания коронавирусом. Также за минувшие сутки умерло еще трое буковинцев, госпитализированы 22 человека".
Дословно пресс-служба ОГА: "Продлить действие ограничений на
- работу субъектов хозяйствования торгового и бытового обслуживания населения;
- пребывания в общественных местах без масок;
- проведения массовых мероприятий;
- посещение детских и спортивных площадок;
- предоставление стоматологических услуг.
Разрешено возобновить работу кафе, ресторанов и других заведений общественного питания только в режиме доставки или на вынос, адвокатов, нотариусов, аудиторов психологов, музеев.
В то же время карантин и в дальнейшем будет действовать в учебных и воспитательных учреждениях. Также продлены ограничения по движению пригородных автобусных рейсов и общественного транспорта в Черновцах.
Особый режим въезда и выезда в Черновицкой области продолжает действовать до момента принятия отдельного решения о снятии ограничений".
Напомним:
- 4 мая Кабинет министров продлил действие карантина в Украине до 22 мая. При этом правительство решило отменить с 11 мая ряд ограничений.
- Киев стал лидером по COVID-19 в сутки, Кличко пугает строгим карантином.