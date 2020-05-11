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Критическая ситуация: жесткий карантин на Буковине будет продолжаться

Понедельник, 11 мая 2020, 23:07

В Черновицкой области из-за сложной эпидемиологической ситуации местные власти вынуждены сохранить в силе жесткие карантинные ограничения.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook, пресс-служба Облгосадминистрации

Детали: Для областей с высоким показателем заболеваемости коронавирусом Кабинет министров предложил внедрение адаптивной модели ограничений.

Несмотря на то, что с 11 мая в некоторых регионах страны карантин позволили ослабить, это не касается Буковины из-за большого количества заражений и летальных случаев.

Прямая речь Осачука: "Поскольку эпидемиологическая ситуация в Черновицкой области критическая, областная комиссия ТЭБ и ЧС решила пока не ослаблять карантин на Буковине. Вместе с тем, сегодня, 11 мая, в Черновицкой области еще 72 буковинца заразились COVID-19. Таким образом, на Буковине уже зафиксировано 2 396 случаев заболевания коронавирусом. Также за минувшие сутки умерло еще трое буковинцев, госпитализированы 22 человека".

Дословно пресс-служба ОГА: "Продлить действие ограничений на

  • работу субъектов хозяйствования торгового и бытового обслуживания населения;
  • пребывания в общественных местах без масок;
  • проведения массовых мероприятий;
  • посещение детских и спортивных площадок;
  • предоставление стоматологических услуг.

Разрешено возобновить работу кафе, ресторанов и других заведений общественного питания только в режиме доставки или на вынос, адвокатов, нотариусов, аудиторов психологов, музеев.

В то же время карантин и в дальнейшем будет действовать в учебных и воспитательных учреждениях. Также продлены ограничения по движению пригородных автобусных рейсов и общественного транспорта в Черновцах.

Особый режим въезда и выезда в Черновицкой области продолжает действовать до момента принятия отдельного решения о снятии ограничений".

Напомним:

Светлана Кизилова, УП
Темы: карантинЧерновицкая областьЧерновцыэпидемиякоронавирус


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