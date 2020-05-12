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Пристайко: Україна сподівається на перегляд Угоди про асоціацію з ЄС

Вівторок, 12 травня 2020, 09:26

Україна сподівається переглянути умови Угоди про асоціацію з ЄС, зокрема, щодо тарифних квот.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це в інтерв’ю DW заявив віце-прем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції України Вадим Пристайко.

Віце-прем’єр зазначив, що Україна сподівається поглибити співпрацю з європейськими партнерами та переглянути умови Угоди про асоціацію з ЄС. Зокрема, йдеться про квоти на безтарифну торгівлю. 

"Зараз дуже вдалий момент, оскільки минув десятирічний термін, коли ми можемо переглянути умови, і перегляду умов чекають наші виробники. Адже більшість квот, які поставлені, вони вже не влаштовують нас, ми перейшли етап перших контактів з Європейським союзом у рамках угоди в безтарифній торгівлі. Я сподіваюся, що ми переглянемо їх", - розповів Пристайко в інтерв'ю виданню "DW" у понеділок.

На думку Пристайка, поглиблення сфери співпраці з ЄС можливе в цифровій сфері, питаннях митниці і юстиції, оборонних питаннях.

Як повідомлялося раніше, у Мінекономіки зазначали, що Україна налаштована на серйозний перегляд Угоди про асоціацію і пріоритетом у діалозі з ЄС стане питання тарифних квот, зазначав тоді директор департаменту міжнародного співробітництва Міністерства розвитку економіки торгівлі та сільського господарства Олексій Рожков.

Він зазначив, що як аргумент про неможливість оновлення УА найближчим часом Єврокомісія може використовувати вихід Великої Британії зі складу ЄС та необхідність переговорів із Лондоном про нову торгову політику.

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Теми: ЄСПристайко


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