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Пристайко: Украина надеется на пересмотр Соглашения об ассоциации с ЕС

Вторник, 12 мая 2020, 09:26

Украина надеется пересмотреть условия Соглашения об ассоциации с ЕС, в частности, насчет тарифных квот.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом в интервью DW заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко.

Вице-премьер отметил, что Украина надеется углубить сотрудничество с европейскими партнерами об условиях Соглашения об ассоциации с ЕС. В частности, речь идет о квотах на бестарифную торговлю.

"Сейчас очень удачный момент, поскольку истек десятилетний срок, когда мы можем пересмотреть условия, и пересмотра условий ждут наши производители. Ведь большинство квот, которые поставлены, они уже не устраивают нас, мы перешли этап первых контактов с Европейским Союзом в рамках соглашения в бестарифной торговле. Я надеюсь, что мы пересмотрим их", - рассказал Пристайко в интервью DW в понедельник.

По мнению Пристайко, углубление сферы сотрудничества с ЕС возможно в цифровой сфере, вопросах таможни и юстиции, оборонных вопросах.

Как сообщалось раньше, в Минэкономики отметили, что Украина настроена на серьезный пересмотр Соглашения об ассоциации и приоритетом в диалоге с ЕС станет вопрос тарифных квот. Об этом заявлял директор департамента международного сотрудничества Министерства развития экономики торговли и сельского хозяйства Алексей Рожков.

Он отметил, что в качестве аргумента о невозможности обновления УА в ближайшее время Еврокомиссия может использовать выход Великобритании из состава ЕС и необходимость переговоров с Лондоном о новой торговую политику.

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Темы: ЕСПристайко


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