Росія все ще третя в світі за кількістю випадків COVID-19

За останню добу в Росії зафіксували 10 899 нових випадків інфікування коронавісом, загальна кількість хворих по країні досягла 232 243 осіб, що вивело РФ на третє місце в світі за кількістю інфікованих.

Джерело: стопкоронавірус.рф, дані сайту Worldometers, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: Згідно з даними сайту Worldometers, найбільша кількість хворих зафіксована в США – 1 мільйон 385 тисяч 834 осіб, на другому місці в світі – Іспанія (268,143 хворих), на третьому Росія з 232 243 хворими.

Нові випадки COVID-19 зафіксовані у 83 регіонах Росії, але найбільше в Москві – 5392 (за весь період пандемії у столиці РФ – 121 301).

За минулу добу в Росії від коронавірусу померли 107 осіб, загальна кількість жертв за весь період пандемії - 2 116 осіб.

Разом з тим 43 тисячі 512 росіян подолали хворобу, в тому числі 3 тисячі 711 – за останню добу.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Передісторія: