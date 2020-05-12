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Росія все ще третя в світі за кількістю випадків COVID-19

Вівторок, 12 травня 2020, 11:14

За останню добу в Росії зафіксували 10 899 нових випадків інфікування коронавісом, загальна кількість хворих по країні досягла 232 243 осіб, що вивело РФ на третє місце в світі за кількістю інфікованих.

Джерело: стопкоронавірус.рф, дані сайту Worldometers, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: Згідно з даними сайту Worldometers, найбільша кількість хворих зафіксована в США – 1 мільйон 385 тисяч 834 осіб, на другому місці в світі – Іспанія (268,143 хворих), на третьому Росія з 232 243 хворими.    

 

Нові випадки COVID-19 зафіксовані у 83 регіонах Росії, але найбільше в Москві – 5392 (за весь період пандемії у столиці РФ – 121 301).

За минулу добу в Росії від коронавірусу померли 107 осіб, загальна кількість жертв за весь період пандемії -  2 116 осіб.

Разом з тим 43 тисячі 512 росіян подолали хворобу, в тому числі 3 тисячі 711 – за останню добу.

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Передісторія:

  • 7 травня Росія вийшла на п'яте місце за кількістю хворих на COVID-19.
  • 11 травня РФ увійшла в топ-3 країн по зараженню Covid-19, але вирішила послаблювати карантин.
  • На військовому полігоні Алабіно біля Москви щонайменше три сотні російських військових захворіли на Covid-19 під час репетицій параду до 9 травня, який зрештою відмінили через епідемію.

Українська правда
Теми: РосіякоронавірусCovid-2019


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