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Укр / Рус

Россия – уже третья в мире по числу случаев COVID-19

Вторник, 12 мая 2020, 11:14

За последние сутки в России зафиксировали 10 899 новых случаев инфицирования коронависом, общее число больных по стране достигло 232 243 человек, что вывело РФ на третье место в мире по количеству инфицированных.  

Источник: стопкоронавирус.рф, даные сайта Worldometers, который  регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали: Согласно данным сайта Worldometers, наибольшее количество больных зафиксировано в США – 1 миллион 385 тысяч 834 человек, на втором месте в мире – Испания (268,143 больных), на третьем Россия с 232 243 больными. 

 

Новые случаи COVID-19 зафиксированы в 83 регионах России, но больше всего в Москве – 5392 (за весь период пандемии в столице РФ – 121 301).

За прошедшие сутки в России от коронавируса умерли 107 человек, общее число жертв за весь период пандемии – 2 116 человек.

Вместе с тем 43 тысячи 512 россиян преодолели болезнь, в том числе 3 тысячи 711 – за последние сутки.

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Предыстория: 

Украинская правда
Темы: РосcиякоронавирусCovid-2019


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