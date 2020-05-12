За последние сутки в России зафиксировали 10 899 новых случаев инфицирования коронависом, общее число больных по стране достигло 232 243 человек, что вывело РФ на третье место в мире по количеству инфицированных.

Источник: стопкоронавирус.рф, даные сайта Worldometers, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали: Согласно данным сайта Worldometers, наибольшее количество больных зафиксировано в США – 1 миллион 385 тысяч 834 человек, на втором месте в мире – Испания (268,143 больных), на третьем Россия с 232 243 больными.

Новые случаи COVID-19 зафиксированы в 83 регионах России, но больше всего в Москве – 5392 (за весь период пандемии в столице РФ – 121 301).

За прошедшие сутки в России от коронавируса умерли 107 человек, общее число жертв за весь период пандемии – 2 116 человек.

Вместе с тем 43 тысячи 512 россиян преодолели болезнь, в том числе 3 тысячи 711 – за последние сутки.

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