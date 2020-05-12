Мінцифри: "Дія" не зливає дані, незаконними телеграм-каналами займається СБУ

В інтернеті з'явилося кілька телеграм каналів, що розповсюджують персональні дані громадян; у Мінцифри заявляють, що не пов’язано із застосунком "Дія".

Джерело: Міністерство цифрової трансформації

Деталі: У відомстві пояснюють, що "Дія" не має власної бази даних і не накопичує таку інформацію. Мобільний застосунок лише відображає інформацію з реєстрів.

В Україні 9,5 млн. водійських посвідчень, 6,5 млн з яких відображаються в "Дії". В мережі з’явилася інформація про дані 26 млн посвідчень водія.

У міністерстві звертають увагу, що поряд із "даними 26 млн. посвідчень", зловмисники у боті раніше поширювали інші бази, які не вперше були доступні в даркнеті. Наприклад, паролі від особистих сторінок Вконтакті, LinkedIn тощо.

Дослівно: "Зловживання використанням персональних даних громадян недопустиме! Служба Безпеки України вже проводить слідчі дії стосовно зловмисників, що поширюють таку інформацію в інтернеті".

Чому це важливо: У Мінцифрі застерігають: намагаючись віднайти інформацію про себе в різних нелегальних ботах, ви самі надаєте зловмисникам персональні дані.

Читайте також: Держава в смартфоні стартувала: як працюватиме додаток "Дія" і чи варто переживати за безпеку

Застосунок "Дія": захист персональних даних і безпека

Передісторія: