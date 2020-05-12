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Мінцифри: "Дія" не зливає дані, незаконними телеграм-каналами займається СБУ

Вівторок, 12 травня 2020, 11:54
Мінцифри: Дія не зливає дані, незаконними телеграм-каналами займається СБУ

В інтернеті з'явилося кілька телеграм каналів, що розповсюджують персональні дані громадян; у Мінцифри заявляють, що не пов’язано із застосунком "Дія".

Джерело: Міністерство цифрової трансформації

Деталі: У відомстві пояснюють, що "Дія" не має власної бази даних і не накопичує таку інформацію. Мобільний застосунок лише відображає інформацію з реєстрів.

В Україні 9,5 млн. водійських посвідчень, 6,5 млн з яких відображаються в "Дії". В мережі з’явилася інформація про дані 26 млн посвідчень водія.

У міністерстві звертають увагу, що поряд із "даними 26 млн. посвідчень", зловмисники у боті раніше поширювали інші бази, які не вперше були доступні в даркнеті. Наприклад, паролі від особистих сторінок Вконтакті, LinkedIn тощо.

Дослівно: "Зловживання використанням персональних даних громадян недопустиме! Служба Безпеки України вже проводить слідчі дії стосовно зловмисників, що поширюють таку інформацію в інтернеті".

Чому це важливо: У Мінцифрі застерігають: намагаючись віднайти інформацію про себе в різних нелегальних ботах, ви самі надаєте зловмисникам персональні дані.

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Застосунок "Дія": захист персональних даних і безпека

Передісторія:

  • 6-го лютого додаток державних послуг онлайн "Дія" став доступним для скачування, першими у застосунку стали доступними водійське посвідчення та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.
  • 5 травня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що застосунок "Дія" завантажили уже 3 мільйони разів.
  • Під час карантину через коронавірус "Дія" створила сервіс "Дій вдома" для моніторингу дотримання громадянами самоізоляції та обсервації.

Українська правда
Теми: інтернеттехнологіїСБУ
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