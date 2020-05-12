"Мери 2.0": у Зеленського досі шукають кандидатів на місцеві вибори

Одним із найскладніших завдань для президентської партії "Слуга народу" на місцевих виборах є пошук кандидатів на посади міських голів: шукають уже не нові обличчя, а впізнаваних і досвідчених людей.

Джерело: стаття "Української правди" під заголовком "Чотири штаби "Слуги народу": як організована підготовка до місцевих виборів у Зеленського"

Деталі: Станом на 11 травня партія "Слуга народу" все ще не визначилася зі своїми кандидатами по Україні та навіть не затвердила свого претендента на мерське крісло у столиці.

У Києві кандидатами у мери від партії Володимира Зеленського можуть стати три нардепи: Микола Тищенко, Олександр Ткаченко й Олександр Дубінський. Та є сумніви, що хтось із них зможе реально поборотися з Віталієм Кличком, який за час карантину наростив симпатію киян. Тому у партії все ще тривають пошуки кандидата, який мав би хоча б гіпотетичний шанс на перемогу.

Один із впливових народних депутатів "Слуги народу" припустив, що таким кандидатом міг би стати спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, тоді як Микола Тищенко зіпсував свою репутацію.

Пряма мова: "Коли ми дивимося на все це наше зборище товаришів, закрадається думка, що треба вмовляти Разумкова йти на вибори в Київ. Раніше я виступав за Колю (Тищенка – УП), тому що впізнаваність у нього класна. Але "Велюром" він сам собі вистрілив у ногу".

Інші подробиці: Загалом кандидатів у мери партія "Слуга народу" шукає вже не за критеріями новизни, а за впізнаваністю у регіоні та конкретним досвідом роботи.

Закриті соціологічні дослідження, які має керівництво Офісу президента, показують, що люди більше не хочуть бачити нових і недосвідчених політиків при владі, а є запит на людей, які мають досвід менеджерської роботи або досвід у політиці, але в яких немає корупційного шлейфу.

Для кандидатів у мери у кожному великому місті розробляється окрема стратегія розвитку регіону. До їх розробки залучені перший заступник голови ОП Сергій Трофімов та віце-прем’єр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, який на президентських виборах курував "діджитал" Зеленського.

Пряма мова впливового члена команди Зеленського: "Нам треба умовні "мери 2.0". Тобто це люди з яскравим досвідом в бізнесі або в держуправлінні. Не якісь "соросята", які працювали на гранти, а люди, які вміють працювати руками й організовувати навколо себе класні середовища".

Пряма мова співрозмовника, близького до президента і залученого до підготовки місцевих виборів: "Ми тепер влада, тому не можемо говорити лише політичними гаслами. Треба говорити про справи. Тому ми переведемо діалог у русло розвитку регіонів".