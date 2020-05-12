"Мэры 2.0": у Зеленского до сих пор ищут кандидатов на местные выборы

Одной из самых сложных задач для президентской партии "Слуга народа" на местных выборах является поиск кандидатов на должности городских глав: ищут уже не новые лица, а узнаваемых и опытных людей.

Источник: статья "Украинской правды" под названием "Четыре штаба "Слуги народа": как организована подготовка к местным выборам у Зеленского"

Детали: По состоянию на 11 мая партия "Слуга народа" все еще не определилась со своими кандидатами по Украине и даже не утвердила своего претендента на мэрское кресло в столице.

В Киеве кандидатами в мэры от партии Владимира Зеленского могут стать три нардепа - Николай Тищенко, Александр Ткаченко и Александр Дубинский. Но есть сомнения, что кто-то из них может реально побороться с Виталием Кличко, который за время карантина нарастил симпатию киевлян. Поэтому в партии все еще ищут кандидата, который имел бы хоть гипотетический шанс на победу.

Один из влиятельных народных депутатов "Слуги народа" предположил, что таким кандидатом мог бы стать спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, тогда как Николай Тищенко подпортил свою репутацию.

Прямая речь: "Когда мы смотрим на все это наше сборище товарищей, закрадывается мысль, что надо уговаривать Разумкова идти на выборы в Киев. Раньше я выступал за Колю (Тищенко – УП), потому что узнаваемость у него классная. Но "Велюром" он сам себе выстрелил в ногу".

Другие подробности: В целом кандидатов в мэры партия "Слуга народа" ищет уже не по критерию новизны, а по узнаваемости в регионе и конкретному опыту работы.

Закрытые социологические исследования, которыми располагает руководство Офиса президента, показывают, что люди больше не хотят видеть новых и неопытных политиков у власти, а есть запрос на людей, которые имеют опыт менеджерской работы или опыт в политике, но у которых нет коррупционного шлейфа.

Для кандидатов в мэры в каждом крупном городе разрабатывается отдельная стратегия развития региона. К их разработке привлечены первый заместитель главы ОП Сергей Трофимов и вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров, который на президентских выборах курировал "диджитал" Зеленского.

Прямая речь влиятельного члена команды Зеленского: "Нам нужны условные "мэры 2.0". То есть это люди с ярким опытом в бизнесе или в госуправлении. Не какие-то "соросята", которые работали на гранты, а люди, которые умеют работать руками и организовывать вокруг себя классные сообщества".

Прямая речь собеседника, близкого к президенту и привлеченного к подготовке местных выборов: "Мы теперь власть, поэтому не можем говорить лишь политическими лозунгами. Надо говорить о делах. Поэтому мы переведем диалог в русло развития регионов".