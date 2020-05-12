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Знання російської може бути додатковою перевагою для українців – заступник Єрмака

Вівторок, 12 травня 2020, 12:53

Заступник керівника Офісу президента Юрій Костюк вважає, що в Україні з першого класу треба вивчати кілька мов, а знання російської може бути для українців додатковою перевагою.

Джерело: Костюк в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Звісно, українська й англійська. І може бути третя на вибір, наприклад німецька, іспанська, французька, італійська або китайська. Я також вважаю, що для нас, українців, і знання російської мови може бути додатковою конкурентною перевагою. Наприклад, коли велика західна або азійська компанія обирає, де відкрити регіональну філію, орієнтовану на ринок СНД".

Деталі: Костюк також вважає, що Україна не повинна комусь "віддавати або дарувати" цю свою перевагу.

За його словами, це "наша зброя - доносити проукраїнську позицію і наратив туди, де частина людей розмовляє російською мовою або розуміє її".

Зокрема, це стосується країн Балтії, Казахстану, Білорусі, Німеччини й Ізраїлю, де проживає велика російськомовна діаспора.

Теми: Андрій ЄрмакмоваОфіс президентаРосіяУкраїна


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