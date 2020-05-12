Знание русского может быть дополнительным преимуществом для украинцев – заместитель Ермака

Заместитель руководителя Офиса президента Юрий Костюк считает, что в Украине с первого класса надо изучать несколько языков, а знание русского может быть для украинцев дополнительным преимуществом.

Источник: Костюк в интервью "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Конечно, украинский и английский. И может быть третий на выбор, например немецкий, испанский, французский, итальянский или китайский. Я также считаю, что для нас, украинцев, и знание русского языка может быть дополнительным конкурентным преимуществом. Например, когда крупная западная или азиатская компания выбирает, где открыть региональный филиал, ориентированную на рынок СНГ".

Детали: Костюк также считает, что Украина не должна кому-то "отдавать или дарить" это свое преимущество.

По его словам, это "наше оружие - доносить проукраинскую позицию и нарратив туда, где часть людей говорит на русском языке или понимает его".

В частности, это касается стран Балтии, Казахстана, Беларуси, Германии и Израиля, где проживает большая русскоязычная диаспора.