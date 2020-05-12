Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Знание русского может быть дополнительным преимуществом для украинцев – заместитель Ермака

Вторник, 12 мая 2020, 12:53
Знание русского может быть дополнительным преимуществом для украинцев – заместитель Ермака

Заместитель руководителя Офиса президента Юрий Костюк считает, что в Украине с первого класса надо изучать несколько языков, а знание русского может быть для украинцев дополнительным преимуществом.

Источник: Костюк в интервью "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Конечно, украинский и английский. И может быть третий на выбор, например немецкий, испанский, французский, итальянский или китайский. Я также считаю, что для нас, украинцев, и знание русского языка может быть дополнительным конкурентным преимуществом. Например, когда крупная западная или азиатская компания выбирает, где открыть региональный филиал, ориентированную на рынок бывшего СНГ".

Детали: Костюк также считает, что Украина не должна кому-то "отдавать или дарить" это свое преимущество.

По его словам, это "наше оружие - доносить проукраинскую позицию и нарратив туда, где часть людей говорит на русском языке или понимает его".

В частности, это касается стран Балтии, Казахстана, Беларуси, Германии и Израиля, где проживает большая русскоязычная диаспора.

Темы: Андрей ЕрмакязыкОфис президентаРосcияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
Андрей Ермак
На фоне событий в России Ермак опубликовал фото с военачальниками
Директор НАБУ об отношениях с Ермаком: Сидел за одним столом
Зеленский, Ермак и другие боги и сущности. Кто есть кто в украинской мифологии времен войны
Последние новости
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
11:22
видео"Пингвиная тусовка": полярники показали айсберг-качели для пернатых
11:10
ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
10:57
видеоНовую работу Бенкси в Лондоне похитили вскоре после того, как он ее показал
10:47
Аргентина переживает удар инфляцией после либерализации цен
10:43
В оккупированном Токмаке раздались взрывы
10:31
Исландия присоединяется к двум коалициям в поддержку Украины
10:16
Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров
Все новости...
Реклама: