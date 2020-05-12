Бизнесмены пикетировали мэрию Львова: требовали разрешения открыть магазины
Около 100 предпринимателей Львова, преимущественно физические лица-предприниматели, которые арендуют помещения на рынках под магазины одежды, обуви, протестовали 12 мая у городского совета.
Источник: Радио Свобода
Детали: Сообщается, что люди требовали от властей разрешить им работать. На плакатах, которые предприниматели держали в руках, было написано: "Своим все - другим карантин", "Дайте нам работать", "Накормите моих детей и я останусь дома".
Протестующие заявили о "двойных стандартах" по ослаблению карантина во Львове на фоне разрешения городской комиссии по противодействию коронавирусу работать летним площадкам, парикмахерским, салонам красоты, мастерским и строймагазинам.
Предприниматели отметили, что готовы соблюдать карантинные правила, и передали свое обращение городскому председателю Львова Андрею Садовому с требованием созвать заседание штаба и принять решение о возобновлении работы малого бизнеса.
Сначала участники мероприятия стояли возле Ратуши, потом прошлись шествием по улицам города и на короткое время препятствовали движению транспорта.
Заместитель мэра Львова Андрей Москаленко объяснил предпринимателям, что сейчас городской штаб не может принять решение, поскольку в городе и области растет заболеваемость COVID-19.
Прямая речь: "Что касается возобновлении работы магазинов, занимающихся торговлей одеждой, бельем и обувью, то по рекомендации иммунологов и инфекционистов такого решения сегодня не принималось. Мы будем продолжать следить за динамикой увеличения количества заболевших, и если она будет ослабляться, если будет одобрительная позиция медиков, то мы сможем принять решение, определенное на уровне государства. Мы руководствуемся требованиями правительства и адаптируемся к тем реалиям, которые есть непосредственно в нашем городе".
Напомним: 12 мая львовская городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций позволила открыть в городе парикмахерские, салоны красоты и стоматологические кабинеты. По возобновлению работы магазинов, занимающихся торговлей одеждой, бельем и обувью, решения не было.
Однако представители малого бизнеса заявили, что не боятся протоколов и некоторые 13 мая откроют магазины.
Это второй раз предприниматели вышли на протест под стены Ратуши за все время карантина. 1 мая они требовали от городской комиссии позволить им возобновить работу.
В течение недели во Львове и области растет количество инфицированных коронавирусом. За последние сутки подтверждено 27 новых случаев. Всего во Львовской области у 825 человек выявлен COVID-19, умерли 22 человека.
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Предыстория:
- 4 мая Кабинет министров продлил действие карантина в Украине до 22 мая. При этом правительство решило отменить с 11 мая ряд ограничений.
- За прошедшие сутки, 11 мая, в Украине выявлено 375 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью, 17 больных умерли, 85 пациентов выздоровели от COVID-19.
- За все время пандемии в Украине подтверждено 16 023 случая COVID-19 (из них 1105 детей и 3114 медиков). В результате осложнений умерли 425 человек, из них 23 медработника. В целом 3373 пациента уже выздоровели, в частности 858 медработников.