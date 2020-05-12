Бизнесмены пикетировали мэрию Львова: требовали разрешения открыть магазины

Около 100 предпринимателей Львова, преимущественно физические лица-предприниматели, которые арендуют помещения на рынках под магазины одежды, обуви, протестовали 12 мая у городского совета.

Источник: Радио Свобода

Детали: Сообщается, что люди требовали от властей разрешить им работать. На плакатах, которые предприниматели держали в руках, было написано: "Своим все - другим карантин", "Дайте нам работать", "Накормите моих детей и я останусь дома".

Протестующие заявили о "двойных стандартах" по ослаблению карантина во Львове на фоне разрешения городской комиссии по противодействию коронавирусу работать летним площадкам, парикмахерским, салонам красоты, мастерским и строймагазинам.

Предприниматели отметили, что готовы соблюдать карантинные правила, и передали свое обращение городскому председателю Львова Андрею Садовому с требованием созвать заседание штаба и принять решение о возобновлении работы малого бизнеса.

Фото: радио свобода

Сначала участники мероприятия стояли возле Ратуши, потом прошлись шествием по улицам города и на короткое время препятствовали движению транспорта.

Заместитель мэра Львова Андрей Москаленко объяснил предпринимателям, что сейчас городской штаб не может принять решение, поскольку в городе и области растет заболеваемость COVID-19.

Прямая речь: "Что касается возобновлении работы магазинов, занимающихся торговлей одеждой, бельем и обувью, то по рекомендации иммунологов и инфекционистов такого решения сегодня не принималось. Мы будем продолжать следить за динамикой увеличения количества заболевших, и если она будет ослабляться, если будет одобрительная позиция медиков, то мы сможем принять решение, определенное на уровне государства. Мы руководствуемся требованиями правительства и адаптируемся к тем реалиям, которые есть непосредственно в нашем городе".

Фото: радио свобода

Напомним: 12 мая львовская городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций позволила открыть в городе парикмахерские, салоны красоты и стоматологические кабинеты. По возобновлению работы магазинов, занимающихся торговлей одеждой, бельем и обувью, решения не было.

Однако представители малого бизнеса заявили, что не боятся протоколов и некоторые 13 мая откроют магазины.

Это второй раз предприниматели вышли на протест под стены Ратуши за все время карантина. 1 мая они требовали от городской комиссии позволить им возобновить работу.

В течение недели во Львове и области растет количество инфицированных коронавирусом. За последние сутки подтверждено 27 новых случаев. Всего во Львовской области у 825 человек выявлен COVID-19, умерли 22 человека.

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