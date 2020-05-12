Суд ще раз заочно арештував Януковича
Вівторок, 12 травня 2020, 18:22
Печерський районний суду Києва заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою президенту-втікачу Віктору Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.
Джерело: засідання суду
Деталі: Суддя задовільнив клопотання слідчого про обрання Януковичу запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Йдеться про справу щодо розстрілів на Майдані у 2014 році 757/16624/20-к, номер провадження 42017000000002014.
Відзначимо, що 4 травня Печерський райсуд заочно арештував Януковича у рамках розгляду справи щодо узурпації влади.
Передісторія:
- У січні 2019 року Оболонський районний суд заочно визнав екс-президента Віктора Януковича винним у державній зраді і пособництві в агресивній війні і засудив його до 13 років тюрми. Вирок ще не набув чинності, оскільки оскаржується захистом Януковича.
- У вересні адвокати президента-втікача Віктора Януковича заявили, що працюють над тим, щоб він міг повернутися з Росії в Україну.
- Янукович переховується в Росії, президента якої – Володимира Путіна – він просив ввести війська в Україну.
- 4 лютого 2015 року Верховна Рада законопроектом позбавила Януковича звання президента.
Українська правда