Суд ще раз заочно арештував Януковича

Печерський районний суду Києва заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою президенту-втікачу Віктору Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.

Джерело: засідання суду

Деталі: Суддя задовільнив клопотання слідчого про обрання Януковичу запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Йдеться про справу щодо розстрілів на Майдані у 2014 році 757/16624/20-к, номер провадження 42017000000002014.

Відзначимо, що 4 травня Печерський райсуд заочно арештував Януковича у рамках розгляду справи щодо узурпації влади.

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