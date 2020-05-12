Суд еще раз заочно арестовал Януковича

Печерский районный суд Киева заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей президенту-беглецу Виктору Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.

Источник: заседание суда

Детали: Судья удовлетворил ходатайство следователя об избрании Януковичу меры пресечения в виде содержания под стражей.

Речь идет о деле относительно расстрелов на Майдане в 2014 году 757/16624/20-к, номер производства 42017000000002014.

Отметим, что 4 мая Печерский райсуд заочно арестовал Януковича в рамках рассмотрения дела об узурпации власти.

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