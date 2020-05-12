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Суд еще раз заочно арестовал Януковича

Вторник, 12 мая 2020, 18:22
Суд еще раз заочно арестовал Януковича

Печерский районный суд Киева заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей президенту-беглецу Виктору Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.

Источник: заседание суда

Детали: Судья удовлетворил ходатайство следователя об избрании Януковичу меры пресечения в виде содержания под стражей.

Речь идет о деле относительно расстрелов на Майдане в 2014 году 757/16624/20-к, номер производства 42017000000002014.

Отметим, что 4 мая Печерский райсуд заочно арестовал Януковича в рамках рассмотрения дела об узурпации власти.

Предыстория:

  • В январе 2019 года районный суд заочно признал экс-президента Виктора Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в агрессивной войне и приговорил его к 13 годам тюрьмы. Приговор еще не вступил в силу, поскольку обжалуется защитой Януковича.
  • В сентябре адвокаты Януковича заявили, что работают над тем, чтобы он мог вернуться из России в Украину.
  • Янукович скрывается в России, президента которой - Владимира Путина - он просил ввести войска в Украину.
  • 4 февраля 2015 Верховная Рада законопроектом лишила Януковича звания президента.

Украинская правда
Темы: ЯнуковичсудМайдан
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