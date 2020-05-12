Суд еще раз заочно арестовал Януковича
Вторник, 12 мая 2020, 18:22
Печерский районный суд Киева заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей президенту-беглецу Виктору Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.
Источник: заседание суда
Детали: Судья удовлетворил ходатайство следователя об избрании Януковичу меры пресечения в виде содержания под стражей.
Речь идет о деле относительно расстрелов на Майдане в 2014 году 757/16624/20-к, номер производства 42017000000002014.
Отметим, что 4 мая Печерский райсуд заочно арестовал Януковича в рамках рассмотрения дела об узурпации власти.
Предыстория:
- В январе 2019 года районный суд заочно признал экс-президента Виктора Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в агрессивной войне и приговорил его к 13 годам тюрьмы. Приговор еще не вступил в силу, поскольку обжалуется защитой Януковича.
- В сентябре адвокаты Януковича заявили, что работают над тем, чтобы он мог вернуться из России в Украину.
- Янукович скрывается в России, президента которой - Владимира Путина - он просил ввести войска в Украину.
- 4 февраля 2015 Верховная Рада законопроектом лишила Януковича звания президента.
Украинская правда